Dès Imola, Colapinto veut être le plus vite possible ’dans le match’ avec Alpine F1

Alpine F1 aborde Imola avec une nouveauté entre le volant et le baquet de l’une de ses deux A525 : exit Jack Doohan, qui retrouve son rôle de réserviste, et place à Franco Colapinto, confirmé pour une première série de 5 courses pour le moment.

Après l’annonce de la semaine dernière, l’Argentin a bien pris le temps de préparer à Enstone le premier de ses trois Grands Prix de suite à affronter. Avant Monaco et l’Espagne, place donc à l’Emilie-Romagne ce week-end.

Colapinto ne se fixe pas d’objectif particulier comme marquer des points mais il veut vite se réacclimater à la compétition en Formule 1 pour "être dans le match" le plus rapidement possible.

"Je suis très enthousiaste à l’idée de vivre une semaine de course pour la première fois depuis le mois de décembre," commente l’ancien pilote Williams F1.

"J’en suis extrêmement reconnaissant et je dois maintenant me mettre dans le rythme et montrer ce dont je suis capable avec la voiture."

"L’Italie a une signification particulière pour moi, et ce pour plusieurs raisons. J’y ai fait mes débuts en Formule 1 l’an dernier à Monza et je vais désormais prendre mon premier départ avec Alpine à Imola. Je garde aussi de très bons souvenirs de ma première victoire en Formule Renault en Italie, à Monza en 2020, puis de mes premiers succès en Formule 3 et en Formule 2, en 2022 et 2024 à Imola."

"Imola est un circuit que j’apprécie beaucoup. C’est un lieu légendaire, avec de superbes virages que j’ai hâte de découvrir au volant d’une F1."

"Je travaillerai d’arrache-pied avec l’équipe pour essayer d’être vite dans le match et soutenir les ambitions de l’écurie ce week-end. Ces premiers mois avec toute l’équipe d’Enstone ont été excellents entre les roulages avec la monoplace de 2023 et le temps passé au simulateur, donc je me sens clairement prêt et bien préparé."