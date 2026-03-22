Le soutien à son équipe, la ’grande différence’ entre Verstappen et Schumacher ?

Ralf Schumacher a analysé les déclarations de Max Verstappen, très critique au sujet des nouvelles réglementations de la F1, mais aussi de sa propre équipe Red Bull, et de la RB22 qui lui est confiée. Un flot de négativité que relève l’ancien pilote, et qu’il met en relation avec le comportement d’autres leaders.

Selon Ralf, c’est pour l’instant une des grands différences entre Verstappen et Michael Schumacher, qui était à son époque un leader inamovible pour Ferrari, ne critiquant jamais son team en public, y compris s’il avait des reproches à formuler à ses ingénieurs ou dirigeants.

"Max a prouvé qu’il est le pilote le plus rapide" a déclaré Schumacher. "Cependant, il doit maintenant aider son équipe, une équipe qui rencontre des problèmes, et arrêter de pleurnicher."

"Le fait qu’il veuille simplement courir dans une autre catégorie... c’est possible, mais ce n’est pas nécessaire. Ces nouvelles règles ont été établies il y a quatre ans. À l’époque, toutes les équipes souhaitaient en réalité une part électrique plus importante, il ne faut pas l’oublier. De nombreuses équipes ont investi des sommes incroyables là-dedans."

Selon Ralf Schumacher, la différence avec son frère Michael est le soutien public que celui-ci a toujours montré à son équipe : "Ce qui est très important aujourd’hui, et c’est aussi la grande différence avec mon frère, c’est qu’il a toujours soutenu son équipe et n’a jamais formulé de critiques à l’extérieur."

"En interne, bien sûr, il faut être clair. J’ai entendu dire que tout le monde s’était réuni dans l’avion pour une grande consultation. Ce qui compte maintenant, c’est que Laurent Mekies montre qu’il n’est pas seulement un bon leader, mais qu’il comble aussi les lacunes en recrutant du personnel nouveau et solide."

"Mekies s’exprime comme un technicien, j’ignore l’étendue de son réseau hors d’Italie après son passé chez Ferrari. Quant à Red Bull, pour le moment, c’est malheureusement Max Verstappen qui occupe le devant de la scène. Il est presque forcé de s’exprimer sur tout parce qu’il n’y a personne d’autre."