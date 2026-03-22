Alonso et Ocon ont été émerveillés par la transformation de la Chine

À l’occasion de la 19e édition du Grand Prix de Chine, la place du pays dans le sport automobile international a continué de se renforcer. En plus de l’épreuve de Formule 1 qui s’est disputée au Shanghai International Circuit ce week-end, la Formule E doit organiser trois courses en Chine plus tard cette année, une à Sanya et deux à Shanghai.

Par ailleurs, la Fédération Internationale de l’Automobile a récemment annoncé que son assemblée générale et la cérémonie annuelle de remise des prix se tiendront également en Chine cette année, un signe supplémentaire du poids croissant du pays dans l’industrie mondiale du sport automobile.

Interrogés sur l’évolution du pays et sur l’avenir du sport automobile en Chine, les pilotes Fernando Alonso et Esteban Ocon ont partagé leurs impressions.

Pour Fernando Alonso, qui a connu les premières années de la Formule 1 en Chine depuis l’arrivée du championnat en 2004, le pays a connu une transformation spectaculaire.

"Je pense que la Chine a beaucoup changé depuis 2004. Pas forcément le circuit ou l’amour pour la course. Si je me souviens bien, lors des deux ou trois premières années ici, les tribunes étaient pleines et les gens appréciaient vraiment la Formule 1. Nous avions un accueil énorme. Ensuite ça s’est dissipé et les tribunes étaient vides."

"Maintenant, c’est pareil qu’au début ou peut-être un peu moins, je dirais, mais ce sont peut-être des fans différents, un autre type de fans."

Selon Alonso, les changements les plus frappants concernent avant tout le développement du pays lui-même.

"Le pays lui-même a énormément changé. Pour moi, c’est l’une des plus grandes transformations que j’ai vues dans ma carrière. Quand on voit la ville aujourd’hui… les embouteillages sont bien mieux gérés et la qualité de beaucoup de choses est phénoménale."

Il estime que les progrès réalisés ont fait de Shanghai une destination majeure du calendrier.

"Les étapes franchies par le pays pour devenir pour moi l’une des meilleures courses et l’une des meilleures villes sont impressionnantes."

Arrivé tôt dans la semaine, Alonso a profité de son séjour pour redécouvrir la ville.

"Je suis venu de Melbourne dimanche soir, j’ai atterri ici lundi et j’ai passé du temps à Shanghai à profiter de la ville. J’ai été stupéfait : chaque promenade que j’ai faite, chaque restaurant où je suis allé… le changement est énorme."

Le pilote espagnol souligne également les progrès en matière de sécurité routière.

"C’est aussi l’un des plus grands changements que j’ai observés, parce qu’il y a 20 ans c’était un pur chaos aux feux de circulation : motos, vélos, voitures, camions… c’était comme s’il n’y avait aucune règle. Maintenant, tout le monde est très précis, très poli, ce genre de choses."

"Quelle que soit la raison ou la force qui a permis ce changement, je pense qu’il faut féliciter le pays, parce que la transformation est magnifique."

Ocon souligne l’essor du sport automobile et de la technologie

De son côté, Esteban Ocon, qui a découvert la Chine en 2016, observe également une évolution marquante.

"Pour ma part, je ne remonte pas jusqu’en 2004, mais depuis ma première venue ici, en 2016. Le soutien que nous avions à l’époque comparé à maintenant est incroyable."

"De l’aéroport aux hôtels, partout où nous allons, on a l’impression que toute la zone se transforme en un véritable esprit de course et en un lieu dédié au sport automobile. Tout le monde avait hâte de voir l’action en piste."

Ocon rejoint également Alonso sur les progrès technologiques observés dans le pays.

"Je rejoins Fernando sur tout le reste. Jeudi matin, je regardais le GPS pour venir au circuit. Vous avez le compte à rebours exact des feux de circulation et la distance précise à laquelle vous devez tourner à gauche ou à droite. Cela m’a vraiment impressionné concernant toute la technologie."

Grand amateur de voitures de route, le Français s’intéresse aussi aux progrès de l’industrie automobile chinoise.

"En tant que grand passionné de voitures de série, j’ai aussi suivi ce que la Chine a fait récemment. Les performances qu’ils ont réussi à tirer des voitures de route sont vraiment, vraiment impressionnantes."

"Ce sont des temps passionnants : nous sommes ici aujourd’hui pour la Formule 1, mais l’avenir est aussi très excitant pour ce pays."