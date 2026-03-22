Antonelli vainqueur en F1, son père remercie Mercedes et appelle à la patience

Le premier succès en Formule 1 de Kimi Antonelli au Grand Prix de Chine n’a pas seulement marqué un tournant dans sa jeune carrière : il a aussi profondément touché son entourage, à commencer par son père, Marco Antonelli. Présent à Shanghai pour assister à cet accomplissement majeur, ce dernier n’a pas caché son émotion ni sa reconnaissance envers Toto Wolff et Mercedes F1, acteurs clés de l’ascension fulgurante de son fils vers les sommets de la discipline.

À seulement 19 ans, Antonelli continue de déjouer les attentes. Parti depuis la pole position lors de la deuxième manche de la saison, il a dû faire face à une pression constante tout au long de la course, résistant notamment au retour de son équipier George Russell ainsi qu’aux Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Une performance solide et maîtrisée qui témoigne de son sang-froid, mais aussi du travail accompli en coulisses depuis ses débuts en karting.

Ce succès, au-delà de l’exploit sportif, illustre également la réussite d’un pari audacieux : celui de propulser un talent encore brut directement au plus haut niveau, sans suivre le parcours classique. Un choix qui avait suscité de nombreuses interrogations à l’époque, mais qui semble aujourd’hui pleinement validé. Pour autant, du côté de la famille Antonelli comme chez Mercedes, le discours reste mesuré. Si la victoire est savourée à sa juste valeur, elle ne doit pas faire oublier que le chemin est encore long, tant sur le plan de l’expérience que de la régularité face à des adversaires déjà bien installés.

Interrogé par Sky Sports F1, Marco Antonelli n’a pas hésité à saluer le rôle déterminant de Toto Wolff dans la réussite de son fils.

"Oui, bien sûr. Toto a tout fait," a-t-il déclaré, avant d’être immédiatement repris par l’intéressé. "Non, non. Je pense que nous l’avons fait ensemble."

"Kimi, en tant que pilote et en tant que personne, est ce qu’il est grâce à sa famille. Sa mère, Veronica, et Marco, c’est une base familiale très solide. Le karting, les nombreuses heures en voiture, aller sur tous les circuits... Félicitations."

Un échange révélateur d’une relation fondée sur la confiance mutuelle et le respect, avant que Marco Antonelli ne poursuive. Et il est revenu sur le moment clé qui a scellé l’arrivée de son fils chez Mercedes, alors qu’il évoluait encore en Formule 2.

"Nous avons essayé de faire au mieux pour notre fils, mais Mercedes a fait un énorme travail. Je peux seulement dire merci."

"Nous avons eu une discussion Toto et moi. C’était à Monza, à Milan, il y a deux ans. Je lui ai demandé : ’Penses-tu que Kimi est prêt pour le baquet, alors qu’il était en F2 ?’ Et Toto m’a répondu : ’Je pense qu’il l’est’. Et j’ai dit : ’Alors faisons-le’. Mais au final, le meilleur, c’est Toto."

Malgré ce succès en Chine, le père du pilote reste lucide sur la situation actuelle de son fils.

"Honnêtement, je ne sais pas, car Kimi est encore jeune et je pense qu’il n’est pas parfait pour le moment," a-t-il admis à propos d’une éventuelle lutte pour le titre.

"C’est un bon pilote, bien sûr, mais l’expérience est très importante. George est un très grand pilote, avec beaucoup d’expérience, et il est difficile à battre."