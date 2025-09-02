Le roi des Pays-Bas regrette le départ de la F1 après 2026

Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, regrette le départ de la Formule 1 après 2026 mais affirme qu’elle pourrait revenir à Zandvoort à l’avenir, même si la course risque bien de disparaître définitivement.

Les organisateurs privés de la course ont annoncé il y a longtemps qu’ils se retiraient face à la flambée des coûts et à la forte concurrence d’autres hôtes potentiels. Et cela ne va pas aller en s’arrangeant pour les années à venir.

Contrairement à de nombreux Grands Prix, le Grand Prix des Pays-Bas ne bénéficie d’aucun soutien gouvernemental.

"Je comprends les considérations financières," a déclaré le roi, "mais il est regrettable que la Formule 1 disparaisse à nouveau."

Il s’est entretenu avec l’Algemeen Nederlands Persbureau, la plus grande agence de presse des Pays-Bas, alors qu’il parcourait la grille de départ de Zandvoort en compagnie de la reine Maxima et de leurs trois princesses.

"Heureusement, nous pourrons encore en profiter une fois de plus," a déclaré Willem-Alexander. "Et qui sait, l’événement pourrait bien revenir."

"C’est sans aucun doute l’un des plus beaux événements que nous ayons."

Le monarque a déclaré qu’il restait fasciné par la Formule 1 en général.

"C’est l’alliance du sport de haut niveau, de la force et de l’expertise technique."

"Les innovations de la Formule 1 finissent par se réinventer sur la route grâce à la durabilité, à des matériaux encore plus performants et à des voitures encore plus sûres. La société en bénéficie véritablement."

Cependant, malgré la présence de la famille royale et la popularité persistante de Max Verstappen, les organisateurs et les vendeurs de produits dérivés ont admis que la demande avait diminué en 2025.

Vendredi à Zandvoort les tribunes, par exemple, n’ont pas affiché complet.

La question est aussi de savoir s’il est judicieux pour le circuit d’Assen de tenter sa chance. Assen ne l’excluait pas le mois dernier. Mais Stefano Domenicali ne semble pas très optimiste.

"Il ne faut jamais dire jamais. Et s’ils veulent nous parler, nous le ferons toujours. Mais je ne veux pas leur donner de faux espoirs. À court terme, il y a peu de place au calendrier de la Formule 1. La liste des pays qui souhaitent organiser une course est assez longue," indique le PDG de la discipline.