Briatore reconnait qu’Alpine F1 a ’manqué une occasion de points’ à Zandvoort

Alpine F1 est passé près de marquer des points aux Pays-Bas, avec la 11e place de Franco Colapinto, et le fait que Pierre Gasly était dans les points jusqu’à quelques tours de l’arrivée. Pour Flavio Briatore, c’est une frustration car les autres équipes s’envolent, dont Haas qui est l’équipe qui la devance et possède 24 points d’avance.

"C’est une course où, au vu du classement, nous avons l’impression d’avoir manqué une occasion de marquer des points pour différentes raisons" a déclaré le team principal de l’équipe d’Enstone.

"En partant hors du top 10, nous avons pris des risques tout au long de la course pour maximiser nos chances. Franco a réalisé une très bonne prestation, probablement sa plus solide de la saison jusqu’ici."

"Avec les outils à sa disposition, Pierre a dû relever un véritable défi pour résister aux voitures chaussées de pneus plus frais. Les deux pilotes ont attaqué fort, ont donné tout ce qu’ils avaient et ont montré leur esprit d’équipe quand nous leur avons demandé d’échanger leurs places au premier virage pour chasser des concurrents."

L’objectif est de limiter la casse, ce qui risque de ne pas suffire pour finir mieux que dernière au classement : "Nous continuerons à essayer à chaque course de maximiser notre résultat final avec le package dont nous disposons."