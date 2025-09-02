Pirelli se félicite d’une course ’imprévisible’ avec des pneus ’compétitifs’

Pirelli s’est félicité d’un Grand Prix des Pays-Bas particulièrement disputé dimanche à Zandvoort, malgré des prévisions de stratégies à un arrêt qui laissaient penser que ce serait une course ennuyeuse, comme l’a détaillé le directeur du programme F1, Mario Isola.

En course, le composé C2 a été le plus utilisé, couvrant près de 50 % de tous les tours effectués (658 tours, 48,28 %), suivi du pneu medium (399, 29,27 %) et du composé tendre (306, 22,45 %).

Le relais le plus long a été réalisé par Bearman dans la Haas, qui a bouclé 53 tours avec les pneus durs, tandis que Verstappen a parcouru le plus grand nombre de tours avec les pneus mediums (30) et Lawson avec les pneus tendres (25).

"Contrairement aux attentes, ce Grand Prix a été imprévisible jusqu’au bout, notamment en raison des nombreuses neutralisations suite à des accidents et des abandons" a déclaré Isola.

"Piastri a gagné non seulement grâce à une excellente voiture, mais aussi grâce à sa maîtrise parfaite des moments cruciaux, notamment les trois relances après les interventions de la voiture de sécurité."

"Concernant les pneus, le point le plus positif de ce week-end est que, même si nous avons utilisé un trio de gommes pour temps sec plus tendres que l’an dernier, ils se sont tous trois montrés compétitifs en course, comme en témoigne la répartition du kilométrage entre eux."

"Les pneus durs ont fait l’essentiel du travail, offrant un bon niveau de performance sur de très longs relais, comme l’ont montré les deux pilotes Haas qui ont parcouru plus des deux tiers de la course avec un seul train de C2."

"Ce composé s’est même mieux comporté que lors des trois séances d’essais libres, permettant aux pilotes d’attaquer dès le restart. Ceux qui, comme les pilotes McLaren et Aston Martin, avaient pu conserver leurs deux trains pour la course en ont profité."

"Quant aux pneus Medium et Soft, leurs performances étaient assez similaires, ce qui est important, surtout pour le plus tendre" poursuit l’Italien, qui note à quel point le week-end a été important pour Pirelli.

"Passons maintenant au cas de notre marque, où nous célébrerons avec tous les fans le cap franchi : 500 participations en Grand Prix de Formule 1, ce qui fait de nous le fournisseur de pneumatiques comptant le plus grand nombre d’apparitions dans la catégorie reine du sport automobile."

"C’est une source de fierté et le fruit de la passion, de l’expertise et de l’engagement de tant d’hommes et de femmes travaillant chez Pirelli depuis les années 1950. Nous recommencerons à compter à partir de Monza !"