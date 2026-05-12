Billets épuisés, routes déjà saturées : la folie Verstappen déborde au Nürburgring

L’engouement autour de Max Verstappen dépasse désormais largement le cadre de la Formule 1. À tel point que les organisateurs des 24 Heures du Nürburgring, disputées ce week-end sur la Nordschleife, ont dû prendre des mesures exceptionnelles face à un afflux inédit de spectateurs.

Alors que la Formule 1 traverse actuellement une nouvelle pause prévue cette fois jusqu’au GP du Canada dans son calendrier après celle consécutive à l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, et que les débats autour de la réglementation 2026 continuent d’alimenter les discussions du paddock, une grande partie de l’attention médiatique s’est déplacée vers la très attendue apparition de Verstappen sur la Nordschleife au volant d’une Mercedes-AMG GT3.

L’intérêt suscité par cette participation a atteint un niveau sans précédent. Pour la première fois de l’histoire de l’épreuve allemande, tous les billets week-end ont été vendus comme nous vous le rapportions hier. Les billets pour la journée du samedi se sont également écoulés intégralement, tandis que les dernières places encore disponibles pour les autres journées disparaissent rapidement.

La ferveur était déjà visible dès lundi matin autour du circuit de l’Eifel, avec d’importants embouteillages provoqués par les fans venus sécuriser des emplacements de camping plusieurs jours avant le début officiel de l’événement.

Le magazine allemand Auto Motor und Sport s’est lui-même étonné de l’ampleur du phénomène : "On pourrait penser qu’un circuit long de 25,378 kilomètres offrirait suffisamment d’espace pour tous les fans."

Le média ajoute toutefois que "l’engouement autour de la superstar de la Formule 1 Max Verstappen est en train de faire exploser la Nordschleife à ses limites".

Face à cette situation, les organisateurs ont pris des décisions inédites.

"La billetterie ne sera pas ouverte samedi. Toute personne arrivant au Nürburgring sans billet sera refoulée aux entrées."

Les responsables de l’épreuve demandent également aux spectateurs d’arriver le plus tôt possible et de privilégier le covoiturage afin de limiter la pression sur les routes étroites menant au circuit allemand.

"Les raisons de cette limitation nécessaire sont principalement liées à la capacité restreinte des parkings et des zones de camping".

Le directeur de course, Walter Hornung, reconnaît que les organisateurs n’avaient encore jamais connu une telle situation.

"Nous sommes naturellement ravis de l’énorme réponse des fans historiques comme des nouveaux venus, qui nous ont pratiquement submergés cette année," explique-t-il.

"En parallèle, nous travaillons évidemment en étroite collaboration avec le Nürburgring et les autorités afin de garantir une expérience ordonnée et sûre pour tous les visiteurs."

Hornung souligne enfin le caractère totalement inédit des restrictions mises en place cette année.

"Ainsi, pour la première fois dans les plus de 50 ans d’histoire des 24 Heures du Nürburgring, nous avons dû limiter le nombre de billets vendus à un moment. D’habitude nous n’en avons pas mais l’affluence était telle que nous n’avons pas eu le choix."

Pour cette participation très attendue, Verstappen partagera la Mercedes-AMG GT3 aux couleurs de Red Bull avec Daniel Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer.