Le père de Sergio Pérez envisage une candidature à la présidence du Mexique

Le père de Sergio Pérez voit bien plus grand que le monde du sport automobile. Antonio Pérez Garibay a en effet révélé nourrir une ambition pour le moins inattendue : briguer un jour la présidence du Mexique.

Déjà engagé en politique depuis plusieurs années, Pérez Garibay a évoqué ce projet lors d’un entretien accordé à plusieurs médias mexicains, dont El Siglo de Torreón. Une ambition assumée, qu’il inscrit dans la continuité de ses rêves passés.

"Il ne faut jamais dire non, mais c’est mon rêve. Mon rêve est de devenir un jour président du Mexique, tout comme j’ai rêvé autrefois que mon fils devienne pilote de Formule 1," a-t-il déclaré.

Âgé de 66 ans, Antonio Pérez Garibay reconnaît que cette aspiration peut surprendre, voire prêter à sourire. Mais loin de s’en détourner, il revendique pleinement cette audace.

"Quand je dis que je veux être président du Mexique, les gens me disent que je suis fou. Eh bien, j’aime être fou, j’aime faire des choses que les autres ne font pas. Je fais partie de ceux qui osent ce que les autres n’osent pas faire."

Un discours fidèle à un personnage déjà bien implanté dans la vie publique mexicaine. Actuellement délégué du gouvernement dans l’État de Jalisco, Pérez Garibay dispose d’une expérience politique significative. Il a notamment siégé au Congrès mexicain et s’est déjà présenté à plusieurs élections, que ce soit pour le Sénat ou pour des fonctions municipales.

Si cette ambition présidentielle reste pour l’heure au stade de projet, elle témoigne d’une volonté de franchir un nouveau cap, bien au-delà de l’univers de la Formule 1 dans lequel son fils s’est illustré ces dernières années.