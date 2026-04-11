Schumacher a-t-il eu une mauvaise image ’injuste’ dans le paddock ?

Michael Schumacher avait une image plus négative que la personne qu’il était vraiment, selon l’ancien pilote Christian Danner. Le septuple champion du monde était réputé pour sa conduite agressive durant son apogée en Formule 1.

Et selon Danner, il n’avait pas beaucoup d’amis parmi ses pairs, même s’il vante ses qualités sur le plan humain, car Schumacher était bien plus fréquentable hors piste que sur l’asphalte, où il allait parfois trop loin.

"Sur la piste, Schumacher était parfois assez méchant" a déclaré Danner. "Dans ses manœuvres, il était plutôt déloyal. Il suffit d’écouter ce que Mika Häkkinen a à dire, ou ce que d’autres comme ses amis ou Nick Heidfeld racontent."

"Il n’y a qu’à regarder combien de personnes il a poussées hors de la piste. Il faisait beaucoup de choses qui ne sont heureusement plus autorisées aujourd’hui, car elles étaient gravement dangereuses. À cet égard, il n’était pas du tout un homme populaire parmi les autres pilotes. Je ne peux que constater cela et dire que ce n’était probablement pas juste."

"Mais le regarder piloter une voiture était un vrai plaisir, car il avait une telle maîtrise et un style de conduite spécifique qui était très dur. C’était un style incroyablement intense. Il pouvait aller plus vite que les autres grâce à sa façon de conduire. C’est difficile à expliquer, mais je l’adorais pour cela."

Et de vanter les qualités humaines de son compatriote : "Et sur le plan humain, je me suis toujours bien entendu avec lui. Nous n’étions pas des amis proches car sa vie sociale était assez différente de la mienne. Il avait un groupe d’amis différent, un mode de vie différent, tout était différent."

"Mais je m’entendais très bien avec lui chaque fois que nous nous rencontrions, discutions ou faisions quelque chose ensemble, ce qui arrivait occasionnellement puisque, au cours des 27 dernières années, j’ai voyagé sur chaque Grand Prix. C’est le côté ’famille de la Formule 1’, on finit par croiser sans cesse les mêmes personnes. De ce point de vue, je m’entendais plutôt bien avec Michael."