Russell sera-t-il trop ’tendre’ pour résister à Antonelli ?

La montée en puissance de Kimi Antonelli chez Mercedes continue d’être analysé et d’alimenter les débats. L’Italien a-t-il les moyens de battre son équipier pour le titre mondial ? Cette fois, c’est l’ancien pilote de F1 Christijan Albers qui a pointé du doigt l’attitude de George Russell, qu’il juge trop tendre dans les duels en piste. Ce qui pourrait aider l’Italien sur l’ensemble de la saison.

Alors que Russell est généralement considéré comme le leader naturel de l’équipe grâce à son expérience, le début de saison 2026 voit Antonelli, 19 ans, prendre l’ascendant, au point de mener actuellement le championnat.

Interrogé par le média néerlandais De Telegraaf, Christijan Albers n’a pas mâché ses mots, revenant notamment sur un duel face à Oscar Piastri lors du Grand Prix du Japon à Suzuka.

"Regardez par exemple comment il s’est encore fait dépasser dans le deuxième virage. On l’avait déjà vu avec Piastri," a-t-il expliqué.

"Il suffisait pour George d’ouvrir légèrement la trajectoire et Piastri devenait une tondeuse professionnelle. Il ne pouvait plus aller nulle part. Il est à l’extérieur. Vous n’êtes pas pénalisé. Vous ne perdez rien. Mais George ne l’a pas fait."

Pour Albers, Russell ne fait tout simplement pas preuve de suffisamment d’agressivité dans ces situations : "Il est trop tendre !"

Au-delà d’un épisode isolé, Albers estime que ce comportement s’inscrit dans une tendance plus large observée depuis le début de saison, notamment lors du Grand Prix de Chine.

"C’est aussi arrivé en Chine. C’est la deuxième fois maintenant. J’ai l’impression qu’il se dit : ’Je le rattraperai plus tard, je ne vais rien tenter parce que je ne veux prendre aucun risque ici’."

Une approche prudente qui, selon lui, pourrait coûter cher face à un coéquipier en pleine confiance et déjà en tête du championnat.

"Dans ce contexte, la dynamique interne chez Mercedes pourrait rapidement évoluer. Si Russell reste un pilote reconnu pour sa régularité et sa capacité à gérer une saison, l’émergence d’Antonelli redistribue les cartes. Et si Antonelli sait être plus agressif en course lorsqu’il le faut, cela pourrait faire la différence sur la longueur d’une saison."

David Coulthard va également dans le sens d’Albers et prévient aussi Russell : Antonelli ne va pas tarder à montrer les crocs, à commencer par son attitude de gentil garçon devant les fans et les médias.

"Eh bien, croyez-moi, Kimi va changer, car il va grandir sous le regard du public. Il va passer de l’excitation de la nouveauté et de l’enthousiasme à répondre à une certaine lassitude, car les gens lui demanderont constamment quelque chose."

"Alors vous voyez ce sourire radieux chez Kimi... Avançons un peu, peut-être pas cette année, mais certainement tout au long de sa carrière, il sera un peu lassé. Nous ne voulons pas qu’il perde son enthousiasme maintenant mais s’il est en duel pour le titre il saura montrer les crocs."