Le PDG du GP de Miami n’aimait pas les Sprints et admet s’être ’trompé’

Le président du Grand Prix de Miami, Tyler Epp, n’était pas un partisan de l’organisation d’un week-end de Sprint l’an dernier. Mais après une année 2024 durant laquelle il a vu un Grand Prix encore plus réussi, il reconnait que ce format est bénéfique pour les fans et ne regrette pas d’avoir tenté cela.

"Je n’aurais pas pu me tromper davantage" a déclaré Epp à l’agence Reuters. "Tom [Garfinkel, le PDG du Grand Prix] avait tout à fait raison et le reste de l’équipe avait raison. Je n’étais pas sûr que cela allait s’ajouter à ce que nous faisions. J’étais très à l’aise avec la puissance des qualifications du samedi et avec le fonctionnement traditionnel de la Formule 1."

"Mais cela s’est avéré très positif pour nous. Nous avons constaté qu’une expérience différenciée le vendredi, le samedi et le dimanche est maintenant vraiment significative pour nos fans. Nous sommes fiers et enthousiastes à l’idée d’accueillir à nouveau une course de Sprint."

Alors que les ventes de billets progressent d’année en année, il se félicite de l’internationalisation de l’événement : "Il y a une partie de notre public qui est très national, mais nous continuons à attirer de manière très agressive l’Amérique latine, l’Amérique du Sud, le Canada, et même un peu le Moyen-Orient et le Royaume-Uni."

L’an prochain, Miami devrait faire partie d’un doublé de courses avec le Canada, ce qui pourrait le faire glisser en juin : "Nous avons eu de longues discussions avec la FIA et la Formule 1 pour savoir où nous pouvions aller et ce que nous voulions faire."

"Nous apprécions notre position en tant que première course américaine. Je pense que cela fonctionne bien avec la façon dont la F1 construit son calendrier, en allant de l’Est au Moyen-Orient, puis en passant par l’Amérique pour une période."

Miami Gardens, la ville dans laquelle se situent le stade et le circuit, va être un pole de sport mondial cette année et l’an prochain. Avec l’infrastructure créée pour le circuit, le Miami International Autodrome peut accueillir d’autres sports.

"Nous sommes dans une position unique pour l’année prochaine, car nous avons la possibilité de travailler avec la NFL, l’ATP, la WTA, la F1 et la FIFA, le tout sur une période de six mois. En 2025 et 2026, nous organiserons plus d’événements à l’extérieur du stade que nous n’en organiserons à l’intérieur."