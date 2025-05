Brown répond aux commentaires ’faciles’ d’Alan Jones sur Norris

Récemment, Alan Jones s’en est pris à la faiblesse mentale de Lando Norris, dans une déclaration dans laquelle il prédisait un titre mondial pour Oscar Piastri. Zak Brown, le PDG de McLaren F1, s’agace de ces commentaires, mais il les relativise en rappelant que le champion du monde 1980 ne connait pas Norris, et vient d’une autre époque de la Formule 1.

"Tout d’abord, je suis un grand fan d’Alan Jones" a déclaré Brown. "Je pense qu’il est facile et compréhensible pour les gens d’avoir un point de vue sur d’autres personnes de l’extérieur. Lando est toujours très ouvert dans ses commentaires. Je pense que les athlètes ne parlent pas tous de la même manière de ce qu’ils ont fait."

"Certains n’en parlent pas du tout, d’autres en parlent beaucoup. Je pense que c’est une façon pour eux d’évacuer le problème et d’aller de l’avant. Je viens de passer du temps avec Novak Djokovic, et j’ai trouvé fascinant de voir comment il utilise sa palette d’émotions pour être performant."

"Alors non, je ne suis pas d’accord avec ces commentaires, mais je comprends pourquoi il a pu avoir ce point de vue. Et c’était un dur à cuire, n’est-ce pas ? Ce n’est donc probablement pas comme ça qu’il fonctionnerait. Donc, oui, c’est l’opinion d’une personne."

L’Américain expliquait ce samedi que Norris doit cesser de vouloir trop en faire et se contenter de son très bon travail : "Je pense qu’il doit cesser de rechercher la perfection. Si vous parlez à n’importe quel pilote, il vous dira toujours qu’il n’a jamais fait le tour parfait, alors je pense qu’il faut juste se concentrer sur le meilleur que l’on puisse faire."

"Il a fait du bon travail hier, il était en tête du championnat jusqu’à la dernière course, et il a neuf points de retard. Je pense qu’il a autant de chances de faire la pole position et de gagner cette course que n’importe qui. Pour moi, la perfection consiste à faire de son mieux et si vous manquez le point culminant de cinq centimètres ou d’un mètre trop tard, c’est ce qui arrivera."

"Je pense donc que la meilleure approche consiste à faire de son mieux. Nous effectuons un arrêt au stand en 1,8 seconde. Je parie que nous pouvons en faire 1,78, mais n’allez pas à chaque arrêt au stand en vous disant ’je vais faire 1,78’. Il faut simplement faire de son mieux à chaque arrêt au stand. Je pense que c’est la meilleure chose à faire."