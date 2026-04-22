Le pari de Wolff pour Antonelli : former un champion plutôt qu’un simple pilote

Dans un sport où la patience est souvent une denrée rare, Toto Wolff s’est bâti une réputation à part. Là où certaines équipes de Formule 1 enchaînent les jeunes pilotes à un rythme effréné, Red Bull pour ne pas les citer, le directeur de Mercedes F1 privilégie une approche plus mesurée, presque intime, façonnée par son propre vécu en tant que pilote.

Avant de devenir l’un des hommes les plus influents du paddock, l’Autrichien a lui-même poursuivi les chronos, notamment en Formule Ford et en GT. Une expérience fondatrice qui guide encore aujourd’hui sa manière de diriger.

"Eh bien, j’ai été pilote moi-même, donc je comprends les pressions auxquelles ces jeunes sont exposés. Et ce sont des pressions multidimensionnelles," a-t-il expliqué dans un entretien accordé à The Athletic.

Chez Mercedes, cette vision dépasse largement la simple évaluation des performances pures. Pour Wolff, gérer un talent en Formule 1 ne se résume pas à analyser des temps au tour : il s’agit de comprendre l’individu sous le casque, sa capacité à encaisser l’intensité médiatique et à répondre aux attentes grandissantes.

"Lorsque nous observons un jeune pilote prometteur, nous évaluons évidemment le talent, la vitesse pure, la capacité de progression, mais aussi la gestion de la pression. Parce qu’en F1, tout est question de pression et de la manière de la gérer tout en étant capable de performer."

Dans un championnat où chaque séance est disséquée et où la moindre erreur est amplifiée, cette faculté peut faire toute la différence entre survivre et réussir.

Cette philosophie prend tout son sens dans la gestion des jeunes pilotes, et plus particulièrement dans le cas de Kimi Antonelli, actuel leader du championnat du monde de Formule 1. Là où certains programmes juniors n’hésitent pas à écarter un pilote au moindre faux pas, Mercedes a choisi une voie radicalement différente.

"Quand on regarde la politique des autres équipes juniors, elles remercient les pilotes s’ils ne sont pas performants après trois courses. Nous avons fait l’inverse avec Kimi," a expliqué Wolff.

"Nous avons en quelque sorte intégré dans l’équipe un jeune de 18 ans qui avait le meilleur palmarès de tous les pilotes juniors en karting et dans les formules de promotion, mais il a commis de nombreuses erreurs lors de sa première année. Les gens ont été très critiques à notre égard pour cette décision."

"Ils disaient qu’il était trop jeune, qu’il faisait trop d’erreurs et que nous étions en train de le griller. Et c’était un risque totalement calculé. Nous savions que cela arriverait lors de la première année."

"En acceptant l’inévitabilité de l’erreur humaine, nous cherchons à façonner un champion, et non simplement un pilote performant à court terme. Il faut un style de management qui accorde autant d’importance à la sécurité psychologique qu’à l’efficacité aérodynamique, une philosophie presque à contre-courant en Formule 1, où la perfection immédiate est souvent exigée. C’est une autre approche, notre approche, mon approche."