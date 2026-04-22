L’Albert Park se lance dans une coûteuse rénovation pour mieux accueillir la F1

Hôte historique du Grand Prix d’Australie de Formule 1 depuis 1996, le circuit de l’Albert Park a entamé une transformation majeure pour s’adapter aux exigences de l’ère moderne de la discipline.

Circuit urbain temporaire unique en son genre, situé à Melbourne, l’Albert Park est une étape incontournable du calendrier depuis 30 ans, après avoir pris le relais du vieillissant et dangereux circuit d’Adélaïde. Après plusieurs saisons dans l’ombre du circuit de Bahreïn en tant que manche d’ouverture, le tracé australien a récemment retrouvé sa place de course inaugurale du championnat.

Mais cette mise en lumière s’accompagne d’un constat : les infrastructures ne sont plus au niveau des standards actuels de la F1.

L’arrivée d’une 11e équipe sur la grille en 2026, avec Cadillac F1, a accentué cette pression. Face à des installations jugées insuffisantes, la FIA a même dû abaisser la limite de vitesse dans la voie des stands, incapable d’absorber efficacement un trafic accru.

Les organisateurs avaient promis des améliorations, et celles-ci semblent désormais concrètes. Les opérations de démolition des installations en bord de piste ont déjà débuté, avec une attention particulière portée au bâtiment des stands et aux zones adjacentes.

Le chantier s’annonce de grande ampleur : le Grand Prix devrait bien se tenir en 2027, mais l’achèvement complet des travaux n’est attendu que pour l’édition suivante. Le coût total des rénovations est estimé à plus de 200 millions d’euros.

Le projet ne se limite pas à la seule F1. Il s’inscrit dans une vision plus large pour la ville et sa région.

"Le nouveau Melbourne Indoor Sports Centre offrira à la communauté de l’Albert Park un espace plus grand et de meilleure qualité pour le sport local, tout en proposant des installations modernes pour le Grand Prix d’Australie," a expliqué Steve Dimopoulos, le Ministre des Sports et des Grands Événements.

"Nous investissons dans l’avenir du Grand Prix d’Australie afin que Melbourne puisse continuer à accueillir cet événement de classe mondiale et mettre en valeur l’État de Victoria auprès de millions de personnes dans le monde."

Ces dernières années, le circuit avait déjà connu une évolution notable de son tracé, avec la suppression de la chicane des virages 9 et 10 au profit d’une longue ligne droite, visant à favoriser les dépassements.

Cependant, les monoplaces de la réglementation actuelle, marquées par d’importantes contraintes liées à la récupération d’énergie, ont suscité des critiques quant à la qualité du spectacle en piste.

Dans ce contexte, la question se pose : ces travaux pourraient-ils s’accompagner de nouveaux ajustements du tracé à l’horizon 2027 ?

Pour l’instant, aucune décision n’a été annoncée. Mais à l’heure où la F1 évolue rapidement, l’Albert Park semble déterminé à ne pas rester à la traîne.