Le moteur Red Bull-Ford mérite davantage de reconnaissance selon Lindblad

Les victoires consécutives de Max Verstappen en Malaisie et à Singapour ont permis à Red Bull de retrouver le chemin du succès, mais elles ont également mis en lumière le travail accompli par sa nouvelle division moteur. Pour Arvid Lindblad, pilote Racing Bulls, ces résultats constituent une reconnaissance méritée pour Red Bull Powertrains, qui a conçu son premier groupe propulseur en interne pour la saison 2026. Le Britannique estime que les difficultés rencontrées par l’écurie autrichienne sur le plan du châssis ont trop longtemps masqué la qualité de son moteur, pourtant considéré comme la référence du plateau par la FIA.

Après une première partie de saison compliquée, Red Bull a enfin remporté ses premières victoires de l’année grâce à Max Verstappen. Le Néerlandais s’est imposé lors de deux Grands Prix consécutifs, d’abord en Malaisie, puis à Singapour, permettant à l’écurie de Milton Keynes de renouer avec le succès.

Ces deux résultats ont également une importance particulière pour Red Bull Powertrains, dont le groupe propulseur développé en partenariat avec Ford dispute sa première saison en Formule 1.

Pour la première fois de son histoire, Red Bull a conçu son propre groupe propulseur en interne, un défi technique considérable dans le contexte de l’introduction de la nouvelle réglementation moteur de 2026.

Malgré les difficultés de performance rencontrées par l’écurie sur le plan du châssis, cette nouvelle unité de puissance s’est rapidement imposée comme l’un des points forts du projet.

La compétitivité du groupe propulseur Red Bull-Ford ne repose pas uniquement sur les résultats obtenus en piste. Dans le cadre de son évaluation des possibilités supplémentaires de développement et d’amélioration, connues sous l’acronyme ADUO, la FIA a classé le moteur thermique - uniquement - de Red Bull comme la référence du plateau.

Cette évaluation constitue une reconnaissance importante pour un motoriste qui découvre la discipline avec une unité de puissance conçue pour la première fois dans ses propres installations.

Elle a néanmoins une conséquence réglementaire : Red Bull ne peut plus introduire de nouvelles évolutions matérielles destinées à améliorer les performances de son V6 turbo pendant le reste de la saison.

Cette situation illustre le niveau atteint par Red Bull Powertrains dès sa première année, malgré les difficultés rencontrées par l’équipe principale pour exploiter pleinement le potentiel de sa monoplace.

Arvid Lindblad, qui utilise le même groupe propulseur chez Racing Bulls, estime que cette réussite mérite d’être davantage soulignée.

"Le moteur a été vraiment très bon toute l’année."

"J’imagine qu’aucune équipe n’avait jamais réussi à arriver en Formule 1, à fabriquer un moteur dès sa première année et à le voir classé comme le meilleur moteur. Je trouve cela plutôt génial, et tout à fait dans l’esprit Red Bull."

Si le groupe propulseur a répondu aux attentes, Red Bull n’a pas connu la saison espérée sur le plan des performances globales. L’écurie a longtemps souffert de difficultés liées à sa monoplace, qui l’ont empêchée de se battre régulièrement pour les victoires malgré la compétitivité de son moteur.

Lindblad reconnaît que ces problèmes ont occupé une place importante dans les analyses des performances de Red Bull.

"Évidemment, cela n’a pas été une année facile pour Red Bull. Ils reconnaîtront ouvertement qu’ils n’ont pas obtenu les performances qu’ils souhaitaient."

Selon lui, cette situation a eu pour conséquence de reléguer au second plan le travail accompli par les ingénieurs de Red Bull Powertrains.

"Je pense que cela n’a peut-être pas permis aux personnes qui travaillent sur le groupe propulseur de recevoir toute la reconnaissance qu’elles méritaient, parce qu’il y avait d’autres problèmes."

"C’est donc agréable qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent, parce que nous avons eu un très bon moteur toute l’année. Je suis vraiment, vraiment très heureux pour eux tous."