Alerte sur les calendriers surchargés : ’Parfois, il faut que la Formule 1 nous manque’

Alors que la Formule 1 entame une nouvelle série de trois Grands Prix consécutifs, Carlos Sainz s’interroge sur les conséquences d’un calendrier toujours plus dense. Avec neuf courses programmées en seulement onze week-ends, le pilote Williams estime que la multiplication des rendez-vous pourrait finir par nuire à l’intérêt du public, tout en imposant une pression considérable aux membres des écuries. S’il affirme être personnellement prêt à disputer autant de courses que nécessaire, l’Espagnol rappelle que les pilotes restent privilégiés par rapport au personnel qui voyage tout au long de la saison.

La Formule 1 poursuit son marathon de fin de saison avec un enchaînement particulièrement exigeant pour l’ensemble du paddock. Le Grand Prix des États-Unis marque le début d’une nouvelle série de trois courses consécutives, dans une période qui doit voir le championnat disputer neuf épreuves en onze week-ends.

Cette concentration des rendez-vous soulève des interrogations sur les conséquences physiques et mentales pour les pilotes, mais également sur l’intérêt d’une telle fréquence pour les spectateurs.

Sur cette question, Carlos Sainz a livré une réflexion qui dépasse les seules contraintes liées à son métier.

Le pilote Williams, également engagé au sein de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), estime que la Formule 1 doit se demander si la multiplication des courses constitue nécessairement une bonne stratégie pour son développement.

"Je pense que si j’étais un supporter, j’adorerais cela, parce que plus je peux regarder de Formule 1 à la télévision, mieux c’est. Je me souviens que lorsque j’étais enfant, il n’y avait que 16 ou 18 courses au calendrier. La Formule 1 me manquait pendant beaucoup de week-ends."

Mais cette nostalgie l’amène justement à s’interroger sur les effets d’une présence presque permanente du championnat. Selon lui, la rareté relative des Grands Prix pouvait contribuer à renforcer l’attente et l’enthousiasme des spectateurs. À l’inverse, un calendrier trop dense risque de banaliser les rendez-vous.

"Nous devons aussi nous demander, en tant que sport, si cela ne pourrait pas être contre-productif. Parfois, il faut que le sport nous manque pour que les gens restent passionnés."

Pour illustrer son raisonnement, il a établi une comparaison avec le football européen.

"Quand il y a autant de courses consécutives, les gens peuvent peut-être avoir l’impression que notre sport ressemble davantage à un championnat comme la Premier League qu’à la Ligue des champions."

"On accorde alors peut-être un peu moins d’attention aux matchs, ou aux courses dans notre cas."

"C’est donc davantage une question de philosophie que notre sport doit se poser : voulons-nous continuer à organiser autant de courses les unes à la suite des autres ?"

Au-delà de l’intérêt des spectateurs, Sainz a également abordé la question du nombre maximal de courses qu’une saison pourrait raisonnablement comporter. Le pilote Williams explique que les représentants des pilotes ont reçu des indications concernant les limites envisagées pour le championnat.

Selon lui, la Formule 1 ne veut vraiment pas dépasser un total compris entre 24 et 25 Grands Prix.

"En tant que GPDA, on nous a plus ou moins indiqué que 24 ou 25 courses constituaient la limite du championnat qu’ils étaient toujours prêts à envisager."

"Je ne sais pas si ce sera réellement le cas, à mesure que les offres pour accueillir de nouvelles courses se multiplient. Mais je pense que c’est la limite."

Pour Sainz, les principales victimes d’un calendrier toujours plus chargé ne sont pas nécessairement les pilotes. Les membres des écuries, notamment ceux qui participent à la préparation des voitures et aux opérations sur les circuits, doivent composer avec des déplacements incessants et de longues périodes loin de leur famille.

Avec plusieurs séries de courses consécutives, le temps passé à domicile devient particulièrement limité.

"Je pense que le problème concerne surtout les membres des équipes, qui ne vont passer que trois, quatre ou cinq jours chez eux chaque mois."

"Ce sont les personnes qui travaillent dans les équipes qui en subissent les conséquences les plus difficiles, plutôt que les pilotes."

"Je pense que nous sommes dans une position plus privilégiée à cet égard."

Malgré ses réserves, Carlos Sainz assure ne pas manquer de motivation pour poursuivre la compétition.

"Nous verrons bien. J’ai la motivation nécessaire pour disputer autant de courses qu’il le faudra. J’ai envie de courir. J’adore la compétition."

"Mais il est vrai que cette fin de saison, avec trois séries de trois courses consécutives, va être difficile pour le corps, difficile pour les gens et difficile pour l’esprit."