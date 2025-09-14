Le manager de Sainz raconte la quête ’épuisante’ d’un baquet l’an dernier

Carlos Oñoro Sainz, le cousin de Carlos Sainz, est son manager depuis de nombreuses années, et c’est à lui qu’incombe de gérer les situations difficiles impliquant le pilote. Lorsque Ferrari a décidé de se séparer de Sainz pour le remplacer par Lewis Hamilton, il a vite fallu réfléchir aux options avant de décider de rejoindre Williams F1.

Et c’est là que le travail du manager s’est montré important, car il a fallu se placer sur l’échiquier sans perdre de temps. Et alors qu’il gère aussi le quotidien du pilote, c’est une double casquette qu’il a portée, et il a été par Carlos Sainz Senior.

"Ce n’est un secret pour personne que cela nous a pris un peu par surprise, tout comme cela a pris par surprise 99 % du paddock" a déclaré Oñoro à F1.com. "C’est évidemment un moment difficile, car vous ressentez la responsabilité de devoir faire de votre mieux pour trouver un bon contrat pour Carlos, tout en continuant à gérer les tâches quotidiennes."

"C’est donc du travail supplémentaire, de longues heures, beaucoup d’appels téléphoniques et peu de sommeil. C’est vraiment épuisant, mais il faut rester concentré, garder l’esprit clair et avoir une stratégie bien définie."

"Senior joue également son rôle dans les négociations contractuelles ; au quotidien, il n’est pas très impliqué, mais lorsqu’il s’agit de contrats de F1, je pense que nous faisons du bon travail ensemble, en équipe, et nous discutons sans cesse : quelle est la stratégie ? Qui appelons-nous ensuite ? Comment procédons-nous ? Approchons-nous cette équipe maintenant ou attendons-nous ?"

"C’est comme une partie d’échecs. Vous préparez un coup, mais vous ne voulez pas que cela se voie trop. Vous devez donc faire attention aux pièces que vous déplacez sur l’échiquier. Dès que vous commencez à en parler à trop de gens, l’information fuite, les médias s’en emparent, les rumeurs commencent à circuler et la saison des rumeurs bat son plein."

"Mais c’est aussi intéressant, et la saison des rumeurs est toujours très amusante. Vous entendez des rumeurs ici et là. Ensuite, vous essayez de comprendre lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses, lesquelles sont à 50-50."

La partie finale a été administrative, après que Carlos a pris la décision d’aller à Grove : "À mon avis, notre travail consiste à présenter toutes les options disponibles à Carlos, puis à lui laisser le soin de prendre une décision."

"Carlos participe également à ce processus, car nous le tenons informé et discutons ensemble de la stratégie à adopter tout au long du processus. Bien sûr, nous négocions la meilleure offre possible, mais c’est à lui de prendre la décision finale."

"S’il souhaite connaître mon avis en tant que manager, je le lui donnerai bien sûr, mais je n’aime pas trop influencer ses décisions au-delà de ma responsabilité, qui consiste à lui présenter le contrat. C’est son avenir, c’est sa carrière, et c’est lui qui prend toutes les décisions finales."

"Une fois que le pilote a pris sa décision, vous la communiquez à l’équipe, vous préparez les documents et vous les signez. Il ne reste plus qu’à la communiquer de la meilleure façon possible aux autres prétendants ou aux autres équipes, puis au public."

"Nous essayons toujours de rester aussi professionnels que possible, en évitant de brûler les ponts, car dans ce sport, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Nous essayons toujours d’être justes, honnêtes et directs avec toutes les équipes. Je pense que nous y sommes parvenus jusqu’à présent."