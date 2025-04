Le directeur d’Aston Martin F1 ne veut pas d’un retour aux ’vieux’ moteurs V10

L’organisation d’une réunion entre la F1, la FIA et les motoristes pour décider de l’avenir de la réglementation moteur en catégorie reine du sport auto se précise. A priori, celle-ci devrait se tenir la semaine prochaine, en marge du Grand Prix de Bahreïn.

"Nous sommes au courant que la FIA envisage de ramener des moteurs V10 et qu’une première réunion est en train d’être planifiée. Nous n’avons pas plus de détails pour le moment" a déclaré Koji Watanabe, le directeur de Honda Racing Corporation.

Honda sera le motoriste d’usine de l’équipe Aston Martin, dont le directeur Andy Cowell n’est pas favorable à un retour au V10. L’ingénieur a longtemps dirigé le département moteur de Mercedes, la division HPP, et il pense qu’un passage au V10 serait un retour en arrière pour la Formule 1, alors que l’ère qui va s’ouvrir en 2026 est selon lui très positive et constitue un grand progrès.

"Vous parlez d’un nouveau V10, je parlerais plutôt d’un vieux V10" a lancé Cowell. "Je pense que nous avons un ensemble de réglementations auxquelles tout le monde travaille pour 2026. Je pense que tout le monde est dans la phase difficile du développement, où tout le monde a des exemples de moteurs, de transmissions et de concepts aérodynamiques, et c’est toujours la phase difficile lorsque vous développez un produit."

"Mais je pense que dans l’ensemble, nous devons aller de l’avant, parler des aspects positifs de la réglementation. Nous devons parler des carburants durables, de la pertinence de la batterie pour d’autres industries, du fait qu’une machine électrique de 350 kilowatts est exceptionnellement efficace. L’efficacité du voyage aller-retour de la batterie est efficace."

"Le poids au départ est plus faible du point de vue du carburant, et il faut aussi parler du mode ligne droite, qui est en fait un ensemble aérodynamique plus efficace, au lieu de réchauffer l’atmosphère avec toute l’énergie de la voiture, nous n’allons pas le faire, nous allons économiser de l’énergie avec le mode ligne droite. Je pense donc que nous devrions parler de tous les aspects positifs de ce à quoi nous travaillons."

Des rumeurs faisant état d’une arrivée anticipée du nouveau règlement ont fait surface en Chine, mais cela ne devrait pas se faire, et Cowell rappelle que préparer une nouvelle réglementation prend du temps : "Actuellement, il est convenu que nous avons ces règlements pour cinq ans. Peut-être que dans un an ou 18 mois, nous devrions commencer à parler de ce qui arrivera en 2031."

"Le développement et la maturation de ces groupes motopropulseurs prennent beaucoup de temps. Qu’en sera-t-il en 2031 ? Qu’est-ce qui nous semble approprié pour cette date ? Et mettons-nous tous à l’ouvrage et travaillons dur avec les réglementations dont nous disposons."

Cowell a également salué l’implication de Honda pour réussir au mieux le prochain V6 hybride développé à Sakura, qui équipera les futures AMR26 : "Je pense que Honda est très engagé en ce qui concerne ce sur quoi ils travaillent. Le niveau d’effort qu’ils consacrent à Sakura est énorme."

"Pour tous les constructeurs automobiles, l’électrification est un aspect très important des systèmes de propulsion. La réglementation de 2026, qui prévoit une plus grande propulsion par le MGU et une plus grande énergie par la batterie, est plus pertinente pour les industries en dehors de la F1. Leur engagement et leur dévouement à l’égard de ce qui est réglementé actuellement sont très forts."