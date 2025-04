Retour des V10 : une réunion avec les motoristes F1 à venir

Le dossier V10 est toujours sur la table de la Formule 1 et de la FIA.

Et pour y voir plus clair sur les envies de chacun, une réunion sera organisée vendredi prochain à Bahreïn, lors du vendredi prochain.

La FIA ne souhaite pas d’interférences de la part des équipes clientes et ce sont donc les motorises et constructeurs impliqués pour 2026 qui se réuniront, c’est-à-dire Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull Powertrains Ford et Audi.

L’objet de la réunion doit aider la FIA à mieux comprendre les positions de chacun. Si l’on sait que Ferrari et Red Bull sont pour les V10, Mercedes est restée neutre. Honda et Audi seraient a priori opposés à un changement rapide (dès 2028).

Sur la table, il y aurait deux propositions : un V10 mais aussi un V8 turbo avec une électrification légère. Le but sera aussi, quoi qu’il arrive, de réduire sérieusement les coûts, en prévision d’une économie mondiale qui pourrait s’annoncer incertaine voire morose pour les prochaines années.

D’après nos informations, toute idée de report des règles 2026 pour tenir jusqu’aux V10 a déjà été écartée.