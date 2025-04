Miniatures F1 : L’avalanche de nouveautés chez Spark

Voici une nouvelle rubrique régulière sur Nextgen-Auto.com. Après les livres et jeux vidép consacrés au sport automobile, nous allons également nous intéresser aux sorties concernant le domaine de la miniature.

Et quand on parle de miniatures Formule 1, le premier nom qui vient à l’esprit est évidemment Spark et sa nouvelle acquisition Looksmart, pour la licence Ferrari.

Ces marques couvrent les deux échelles les plus populaires, c’est-à-dire le 1/18e et le 1/43e. Spark propose aussi du 1/12e pour les plus belles pièces et F1 recherchées par les collectionneurs. De même les casques déferlent au 1/5e.

Qui est Spark ? Marque incontournable dans le monde de la miniature, Spark Model s’est imposée par la qualité exceptionnelle de ses reproductions et son souci du détail. Chaque pièce est conçue à partir de données officielles pour garantir une représentation fidèle et réaliste des voitures.

À travers ses modèles à l’échelle 1/43, 1/18, 1/64 et ses casques de pilotes F1 à l’échelle 1/5, Spark recrée avec la plus grande fidélité la plupart des monoplaces, actuelles ou du passé, avec un catalogue qui ne cesse de s’agrandir.

La marque est française et vous pouvez retrouver une large sélection de modèles disponibles et en précommande sur leur boutique officielle : www.boutiqueautomoto.com

Votre serviteur possède lui-même plusieurs dizaines de F1 de la marque et peut donc avancer que parmi les marques haut de gamme qui couvrent la F1, le rapport qualité-prix est le mieux placé (aux alentours de 80 euros pour le 1/43e et 200 euros pour le 1/18e).

Pour cette première chronique, nous avons reçu la monoplace d’Oscar Piastri à Monaco, référence 18S899, qui illustre cet article avec les photos ci-dessus et ci-dessous. Avec sa livrée spéciale pour ce Grand Prix de 2023 et les pneus pluie dont elle était équipée.

Nous apprécions évidemment la fidélité absolue de la reproduction et, depuis quelques mois, le fait que Spark livre ses modèles en boite vitrine. Une belle façon de les protéger même si rien ne vous empêche de les dévisser de leur socle pour les intégrer dans vos propres vitrines.

Et pour fêter l’arrivée de cette chronique régulière avec Spark, nous allons vous faire gagner cette McLaren F1 dans le cadre d’un jeu concours que nous vous annoncerons bientôt.

Ci-dessous, la liste des modèles au 1/18e et 1/12e arrivant en ce mois d’avril. Lors de la prochaine chronique nous ferons un point sur les précommandes Spark au 1/18e et 1/12e.