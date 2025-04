Le coup de génie qui a permis à Verstappen de prendre la pole à Djeddah

Max Verstappen a révélé que son ingénieur de course avait suggéré le plan de roulage de la Q3 qui lui a permis de s’emparer d’une pole position surprise au Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1.

Verstappen avait mis un coup de frein aux espoirs de Red Bull avant le week-end. Mais après avoir dominé la Q1, Verstappen a réalisé un tour époustouflant à la dernière seconde, devançant Oscar Piastri d’un centième et s’adjugeant la pole à Djeddah.

Lando Norris a perturbé la séance de qualification pour le top 10 en se crashant au virage 4 à plus de huit minutes de la fin, ce qui a créé un dilemme dans la voie des stands.

Cependant, contrairement à ses principaux rivaux, Red Bull a choisi de charger la RB21 de Verstappen avec suffisamment de carburant pour effectuer deux tours rapides, entrecoupés d’un arrêt au stand pour changer de pneus.

Cela a porté ses fruits : le champion en titre a décroché la pole position provisoire dès son premier tour rapide, puis a éclipsé les efforts de Piastri en établissant un nouveau record du circuit sur le deuxième.

"Toutes les qualifications se sont bien déroulées, bien sûr. Ici, je pense qu’il est toujours important d’avoir un bon rythme, donc on enchaîne naturellement les tours. Les pneus, heureusement, tiennent bon."

"Le drapeau rouge en Q3 n’est évidemment pas idéal, mais chacun doit bien sûr composer avec ça. Nous avons donc opté pour cette stratégie des deux tours. Je suis content de l’avoir fait, ça m’a permis de garder le contrôle et c’était agréable."

Verstappen a révélé que c’était son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, qui lui avait suggéré de sortir dès la reprise de la séance pour réaliser un meilleur temps.

"Avec l’accident de Lando, je pense que la seule chose qui a motivé ce choix, c’est qu’il fallait évidemment changer d’approche. Je ne savais pas trop quoi faire. En fin de compte, GP m’a dit de faire le plein pour pouvoir faire deux tours rapides. On fait le premier tour avec le pneu usé du tour de sortie. Ensuite, on s’arrête et on passe au neuf."

"Bien sûr, on a un peu plus de carburant, donc on est un peu plus lent la première fois. Mais je pense que c’était la bonne décision. C’était définitivement la bonne décision pour moi, du moins en termes de feeling avec la voiture et de progression jusqu’à la limite."