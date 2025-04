Alpine F1 : Gasly est ’dans une bonne position’ pour des points

Pierre Gasly a signé une nouvelle entrée en Q3 en Arabie saoudite, et malgré cela, le pilote Alpine F1 pense qu’il aurait pu faire encore mieux. Selon lui, il y a des détails à améliorer pour faire mieux et viser une arrivée dans les points demain.

"C’est toujours bien d’être en Q3, il y a des choses qui pourraient être mieux mais c’est positif d’être dans le top 10. Il y a des petits détails mais on va travailler avec l’équipe et on est dans une bonne position pour demain" a déclaré Gasly.

Le Français se fixe des objectifs solides pour la course : "Sainz est notre objectif, on avait la performance pour se bagarrer avec lui, on va se concentrer pour demain sur le fait de faire une bonne course et d’aller chercher des points pour l’équipe."

Jack Doohan s’est qualifié 17e et explique ses difficultés : "Un peu partout pour être honnête, j’étais en retrait hier avec quelques petits soucis et j’étais très loin. J’ai pu faire des progrès cette nuit, je me sentais un peu plus à l’aise, mais j’ai perdu deux séances pour progresser avec la voiture, et moi-même, et c’était crucial. Ca a rendu les choses plus difficiles."

L’Australien espère toutefois faire mieux en course : "C’est le plan, le rythme de course ne devrait pas être mauvais. Il n’était pas mauvais à Bahreïn et il devrait être meilleur ici, donc si on peut faire au mieux on essaiera de progresser."