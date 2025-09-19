Le circuit de F1 de Madrid en avance sur le calendrier malgré les protestations
20% du tracé du Madring est déjà achevé
Les travaux sur le nouveau circuit urbain de Formule 1 de Madrid avancent plus vite que prévu, malgré l’opposition locale.
L’agence de presse EFE rapporte que 20 % du tracé semi-urbain dans la zone de Valdebebas est déjà achevé, les travaux de terrassement étant terminés à plus de 85 % et en avance de cinq semaines sur le calendrier.
Carlos Jimenez Luque, directeur des opérations d’Ifema Madrid, a déclaré que la date limite pour l’achèvement du circuit « Madring » de 5,4 km et 22 virages reste fixée à mai 2026, le revêtement d’asphalte devant commencer à être posé à la mi-octobre.
"La principale raison pour laquelle nous avons avancé les travaux est de commencer le revêtement dès que possible et d’éviter la saison des pluies," a-t-il expliqué.
Le circuit comprendra à la fois des rues existantes et de nouvelles sections, avec comme caractéristique principale un virage incliné baptisé La Monumental, qui devrait être le plus raide du calendrier de la Formule 1 avec une inclinaison de 24 %.
Environ 300 ouvriers travaillent actuellement sur le site, et leur nombre devrait passer à 500 d’ici novembre. La FIA a déjà validé le tracé, et sa première visite d’inspection est prévue pendant la phase d’asphaltage le mois prochain.
Pendant ce temps, les protestations contre l’événement se poursuivent dans la capitale espagnole, une fédération de quartier déclarant que "les profits iront à quelques-uns, et les pertes seront payées par tout le monde."
Le premier Grand Prix de Madrid est prévu pour la mi-septembre 2026.
