Tsunoda : ’Même l’équipe ne peut pas expliquer’ tous mes problèmes

Yuki Tsunoda peine à comprendre ses difficultés chez Red Bull, alors qu’il est arrivé dans l’équipe lors de la troisième course de la saison. En difficulté particulièrement sur les longs relais, il accuse un retard sur Max Verstappen qu’il ne parvient toujours pas à expliquer.

Le Japonais révèle que même son équipe ne comprend pas toujours les choses dont il est victime, et il détaille ses progrès en rappelant qu’il se rapproche de son équipier, notamment lors de la dernière course.

"Je dois me concentrer sur les longs relais, surtout pour l’instant" a expliqué Tsunoda. "À Monza, j’ai subi quelques dommages, mais en tant qu’équipe, nous travaillons également dur pour comprendre quel est le principal problème qui affecte notre rythme sur les longs relais."

"Ce que nous vivons est quelque chose que même l’équipe ne peut vraiment expliquer. C’est le plus important. En ce qui concerne les relais courts, j’en suis très satisfait. Je pense que l’équipe l’est également."

"Il est clair que je montre, course après course, que je me rapproche de Max, même s’il y a une différence au niveau du package. J’étais systématiquement deux dixièmes derrière Max en qualifications, sauf en Q3. Je pense que cela se voit clairement et que les membres de l’équipe le remarquent."

"Je manque juste de rythme sur les longs runs. Nous travaillons très dur, tant de mon côté que de celui de l’équipe, pour tout mettre en place sur les longs runs. Il y a peut-être des choses qui ne s’expliquent pas, mais j’essaie beaucoup de choses pour que ça fonctionne et j’apprécie ce processus."

S’il reconnait ne pas avoir été à l’aise en Italie, Tsunoda avait des dégâts en course après son accrochage avec Liam Lawson. Mais il insiste sur le fait que son équipe n’arrive pas à expliquer son retard.

"D’après ce que j’ai entendu, les dégâts étaient inférieurs à trois dixièmes par tour, mais comme je l’ai dit, nous avions de toute façon des difficultés. Pour ma part, j’étais confronté à des problèmes que même l’équipe ne pouvait expliquer, et nous avons essayé de les résoudre."

Des problèmes qui ont influé sur ses performances : "Nous avons dû remédier à ces problèmes en modifiant l’équilibre, ce qui n’était pas idéal car j’étais satisfait de l’équilibre que nous avions. Mais d’une manière ou d’une autre, les pneus s’usaient à une vitesse folle."

"Jusqu’aux EL3, nous avons essayé de trouver la cause de l’usure des pneus, mais nous n’avons pas réussi à la trouver, alors nous avons dû ajuster l’équilibre. D’une certaine manière, je n’aimais pas ça, et évidemment, cela réduisait considérablement les performances de la voiture."

Cependant, le travail effectué par toute son équipe donne envie à Tsunoda de se surpasser : "Tout le monde est plein d’énergie et très motivé, alors je vais continuer à pousser et à travailler sur les points que je peux améliorer."

"Je connais les réglages que j’aime et il s’agit simplement de trouver comment les faire fonctionner sur les courtes et les longues distances. Je pense que j’y arrive, j’ai juste besoin de plus de concentration, de plus d’efforts et je dois tout mettre en place."