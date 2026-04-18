Antonelli se ’sent plus fort’ cette année mais ne veut pas penser au titre

Andrea Kimi Antonelli se sent mieux pour ce qui est le début de sa deuxième saison, alors qu’il retrouve des circuits qu’il avait découverts pour la première fois au volant d’une Formule 1 l’année dernière. Le pilote Mercedes F1 a connu une première saison mitigée en 2025, souvent éclipsé par son coéquipier George Russell.

Il a traversé une période particulièrement délicate lors de la tournée européenne en milieu d’année, malgré sa bonne connaissance des circuits grâce aux catégories inférieures. Cependant, sa saison 2026 a démarré par un podium puis deux victoires, et il confirme se sentir en grande forme.

"Je pense que, dans l’ensemble, je me sens plus fort, je sens que je maîtrise mieux la situation" a déclaré Antonelli. "Évidemment, le fait d’avoir pratiqué tous les circuits l’an dernier aide énormément jusqu’à présent cette année. Avoir déjà vécu le déroulement des week-ends de course aide aussi, car je sais mieux à quoi m’attendre."

"Je sais mieux comment m’organiser, comment me gérer durant le week-end. Ainsi, l’expérience de l’année dernière joue sans aucun doute un rôle massif dans ma saison actuelle. Je me sens tout simplement plus détendu, plus confiant et, comme je l’ai dit, plus en contrôle."

"Cela pourrait même m’aider sur les circuits où j’ai beaucoup souffert l’an dernier. Nous verrons bien. Mais l’objectif, dès Miami, est de reprendre là où nous nous sommes arrêtés au Japon, ou même de revenir encore plus forts."

Le jeune Italien est déterminé à garder les pieds sur terre, malgré ce début d’année fulgurant qui alimente inévitablement les spéculations sur ses chances de titre, et il assure ne pas se laisser distraire par ce possible objectif inattendu.

"C’est certain, je pense que c’est un meilleur début que ce que nous avions tous anticipé et espéré, du moins de mon côté. Et je pense que c’est indéniablement un très bon début de saison."

"Forcément, les attentes sont un peu différentes maintenant, mais au bout du compte, j’essaie de garder le même état d’esprit que lors des trois premières courses : rester concentré sur ce que j’ai à faire, sur mon objectif, et essayer de me mettre dans la meilleure position possible pour obtenir un grand résultat."

"Ce que je ne veux pas faire, maintenant que nous sommes en bonne position, c’est commencer à penser au résultat final ou aux résultats à long terme. Je veux vraiment me concentrer sur le présent et sur la manière de maximiser chaque passage dans la voiture pour obtenir le meilleur résultat possible."

"Je me concentre sur le processus et, petit à petit, j’essaie de placer la barre plus haut, de monter en puissance. Car George est extrêmement fort et la concurrence va se rapprocher. Je dois donc continuer ce que je fais, tout en essayant de progresser étape par étape."