Lawson pense que le mauvais timing de son arrêt en Chine était du ’karma’

Racing Bulls a connu un week-end délicat en Chine, avec un rythme moins bon qu’en Australie. L’équipe a toutefois réussi à ramener Liam Lawson dans les points à deux reprises, et le pilote néo-zélandais en est le premier surpris.

Il reconnait que compte tenu du potentiel mitigé de la VCARB 03 à Shanghai, ces résultats sont satisfaisants, et constituent un bon retournement de situation pour l’équipe.

"Pour la vitesse que nous avions ce week-end, c’est très positif" a déclaré Lawson. "Nous ne nous attendions certainement pas à finir deux fois dans les points après les qualifications du Sprint, et surtout celles du samedi. Donc, oui, je suis très heureux."

Vers la fin de son premier relais, Lawson s’est retrouvé sous la menace de Lindblad dans l’autre Racing Bulls. Le rookie suivait une stratégie décalée, ayant pris le départ en pneus durs, tandis que Lawson était en pneus mediums et tentait de l’attaquer

"Les gars... c’est bon. Je vais juste perdre du temps" a-t-il déploré, avant que l’équipe lui autorise de plonger dans les stands rapidement afin d’éviter de perdre du temps. Mais au cours de ce même tour, la voiture de sécurité a été déployée pour dégager l’Aston Martin de Lance Stroll. Les pilotes ayant pris le départ en pneus durs ne se sont pas arrêtés.

Interrogé sur ses commentaires radio alors que Lindblad cherchait à le dépasser, Lawson a plaisanté sur le fait qu’il avait été puni pour avoir voulu obtenir un avantage à la radio : "J’essayais de rentrer aux stands. Il avait un train de voitures derrière lu."

"S’il me passait, j’allais probablement me faire avoir par deux ou trois autres pilotes. J’essayais donc de ne pas perdre trop de temps. Et au final, nous nous sommes arrêtés juste avant la voiture de sécurité, ce qui était probablement du karma."

Lawson a continué sa course pour franchir la ligne d’arrivée septième, profitant de quelques soucis devant lui, mais affichant aussi des performances solides.

"Sur un week-end de course, même si vous avez une voiture rapide, il y a beaucoup à faire au niveau de la stratégie et du rythme de course pour s’assurer de ménager les pneus et d’avoir une monoplace performante sur la durée."

"Et vu notre vitesse, nous avons absolument maximisé notre package ce week-end. C’est un bon résultat. Bravo. Tout le mérite revient à l’équipe pour le travail acharné, et je suis sûr que cela motive tout le monde, car nous savons qu’une fois que nous aurons trouvé le rythme, nous serons dans une position encore meilleure."

Lawson a réalisé une performance solide sur le circuit international de Shanghai, terminant septième, une place devant son ancien coéquipier Isack Hadjar. Interrogé sur la satisfaction apportée par ces deux dernières manches et sur ce virage à 180 degrés après les événements de l’an dernier, Lawson est satisfait.

"Oui, ça a été positif. À Melbourne, nous étions assez rapides, mais nous ne l’étions vraiment pas en Chine, donc nous avons sauvé un excellent résultat malgré des week-ends assez moyens en termes de rythme pur. À l’avenir, une fois que nous aurons trouvé de la vitesse, je pense que nous serons en excellente position."