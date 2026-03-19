Antonelli confondu avec Räikkönen : Kimi se confie sur sa confusion sur le podium

La première victoire en Formule 1 de Kimi Antonelli en Chine a déjà marqué les esprits mais la cérémonie du podium a offert un moment aussi inattendu qu’amusant.

À seulement 19 ans, l’Italien a été brièvement rebaptisé en direct, lorsque l’expérimenté speaker au micro Bob Constanduros l’a annoncé comme Kimi... Räikkönen. Un lapsus qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, où l’on voit clairement la tête médusée de Kimi Antonelli lorsqu’il entend le mauvais nom !

Quelques jours après le Grand Prix, le pilote Mercedes F1 se confie et et admet que c’est une erreur qui l’a laissé perplexe.

"Je ne voulais pas y croire," a-t-il confié à SportMediaset. "J’arrivais sur la scène du podium. J’ai entendu ça et je ne savais pas si je devais monter sur le podium ou non, j’étais complètement perdu."

La scène n’a pas échappé à Alex Wurz, ancien pilote et président du GPDA, qui en a ri.

"C’est hilarant, parce que vous connaissez Bob, l’annonceur, il s’est simplement trompé," a-t-il expliqué à ORF.

"S’il gagne plus souvent, tout le monde saura qu’il s’agit d’Andrea Kimi Antonelli, venu d’Italie."

Au-delà de cette anecdote, Antonelli est en train de se faire un nom à grande vitesse. Sa victoire a suscité un immense engouement en Italie, où certains médias le présentent déjà comme la nouvelle star nationale et évoquent même un avenir chez Ferrari.

Le principal intéressé a d’ailleurs confirmé avoir eu des contacts avec la Scuderia durant son enfance.

"J’ai eu des contacts avec Ferrari, j’avais 10 ou 11 ans," a-t-il révélé.

"Mais au final, Mercedes est arrivé en premier. Ils ont voulu tenter leur chance et fin 2017, Toto Wolff nous a contactés. Je lui en suis très reconnaissant."

Malgré l’euphorie, le jeune pilote garde les pieds sur terre après ce premier succès.

"J’ai célébré et j’en profite encore," explique-t-il. "C’était la première fois, et on n’oublie jamais une première fois."

"C’est la victoire la plus spéciale de ma carrière, donc c’était normal d’en profiter parce que je m’en souviendrai toute ma vie."

La nuit qui a suivi a été particulière : "Dimanche soir, je n’ai pas pu dormir. J’étais en train de voyager et je serrais la photo du trophée dans mes bras."

Pourtant, les célébrations sont restées modestes : "J’ai fait une petite fête avec une dizaine d’amis, rien de plus."

Si l’enthousiasme grandit autour de lui, Antonelli reste focalisé sur l’essentiel.

"Je ne pense pas au titre, mais à la manière de continuer à gagner."

Enfin, le pilote italien a tenu à clarifier l’origine de son deuxième prénom, "Kimi," souvent associé à Räikkönen.

"Mes parents ne voulaient pas d’un deuxième prénom italien, c’est tout," a-t-il expliqué.

"Ils voulaient quelque chose de différent. Un ami l’a suggéré, ils ont aimé et c’est comme ça que je l’ai eu."