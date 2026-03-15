Lawson ’ne s’attendait pas’ à terminer septième et félicite Racing Bulls

Liam Lawson a terminé septième au Grand Prix de Chine ce dimanche, la deuxième fois en deux jours qu’il boucle une course à cette place après le Sprint. Le pilote Racing Bulls ne s’y attendait pas, alors que la course commençait mal pour lui.

Mais de bonnes performances et une stratégie bien menée lui ont permis d’aller chercher un résultat qui propulse son équipe à égalité avec Red Bull.

"Je suis plutôt content de ce résultat, je ne pense pas qu’on s’y attendait, et la Safety Car est arrivée au pire timing possible, on est rentrés et ressortis en piste en pensant que la course était finie, mais le rythme était bon à la fin" a déclaré Lawson.

"On n’avait pas le rythme pour suivre ceux devant, les Alpine et les Haas étaient vraiment très solides, mais la septième place est un très bon résultat. On a besoin d’un peu plus de vitesse. Au niveau de la stratégie, on a tout fait comme il le fallait, si on peut avoir plus de vitesse ce sera très bien."

Arvid Lindblad a connu un week-end très difficile avec plusieurs problèmes mécaniques qui l’ont empêché de rouler. Et s’il avoue ne pas avoir été parfait, notamment avec un tête-à-queue en course, celui qui termine 12e admet que les choses ont été compliquées par le manque de fiabilité.

"Ce n’était pas une très bonne course. Le premier tour était correct, ça allait avant la Safety Car, je n’étais pas super rapide mais le rythme était correct. Le timing de la Safety Car était malheureux pour nous, si on s’était arrêtés on aurait dû repasser par les stands" raconte Lindblad.

"Je n’ai pas réussi à me battre contre les gars qui étaient en mediums, j’espérais une autre voiture de sécurité mais ce n’est jamais venu. C’était un week-end difficile, beaucoup d’erreurs de ma part, des complications, mais c’est comme ça."

"Ce format est déjà compliqué car il y a peu de temps pour faire les choses, mais la manière dont s’est passé mon week-end est certainement la pire possible. Un nouveau circuit, ma deuxième course, mon premier week-end de Sprint, une casse moteur dans les premiers essais et un abandon au Sprint, c’était dur."