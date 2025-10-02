Lawson n’a aucune nouvelle de Marko pour son avenir en F1

Liam Lawson a révélé qu’il n’avait pas reçu d’appel du conseiller de Red Bull, Helmut Marko, après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, affirmant que l’Autrichien ne le contactait qu’après les mauvaises courses.

Lawson a obtenu le meilleur résultat de sa carrière à Bakou il y a deux semaines, franchissant la ligne d’arrivée en cinquième position après être parti en troisième position.

Cette belle performance est survenue alors que l’avenir de Lawson en F1 au sein du programme Red Bull est incertain, la marque n’ayant pas encore confirmé son deuxième baquet aux côtés de Max Verstappen, ni les deux pilotes Racing Bulls.

Lawson a reconnu qu’il devait montrer à Red Bull et à Marko qu’il était capable de performer pour conserver sa place, mais a admis que sa performance à Bakou ne lui avait même pas valu un appel téléphonique de Marko.

"Normalement, les appels téléphoniques viennent après les mauvaises courses, donc je n’ai pas eu beaucoup de nouvelles," a lancé Lawson aujourd’hui dans le paddock de Singapour, provoquant un éclat de rire général.

"C’est clair pour nous, les pilotes. Nous faisons évidemment cela depuis longtemps et nous sommes bien conscients que nous devons réaliser de bonnes performances pour rester dans ce sport."

"C’est honnêtement ce sur quoi je me concentre en ce moment. Bakou était génial, mais nous avons évidemment besoin de faire mieux lors des prochaines courses."

Lawson admet ne pas aimer cette période d’incertitude.

"J’aimerais vraiment savoir, honnêtement. Mais dans ce milieu, il est tout à fait normal d’être laissé un peu dans l’expectative, et c’est ce qui se passe actuellement. Je sais que la seule chose qui peut influencer cette décision, c’est ma performance au volant, donc tant que je n’ai pas la réponse, je pense que c’est sur cela que je vais me concentrer."

"À moins d’avoir un contrat pluriannuel, et même dans ce cas, je pense que les contrats de Formule 1, comme tous les contrats d’ailleurs, peuvent être rompus. La seule façon d’être sûr de son avenir, c’est d’être performant. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de pilotes, à part certains des meilleurs, qui se sentent complètement en sécurité."

"Mais ce n’est pas vraiment un sentiment nouveau, c’est quelque chose auquel nous sommes très habitués, en particulier dans le programme Red Bull. On nous apprend dès notre plus jeune âge que la seule façon de gravir les échelons est d’être performant et que cette pression est constante. C’est donc à plus grande échelle, mais c’est la même chose."

Si Lawson aborde ce Grand Prix de Singapour avec optimisme, le Néo-Zélandais est aussi conscient que la chance peut tourner très vite.

"C’était formidable d’obtenir un tel résultat. Mais même si l’on peut dire que l’on a le vent en poupe, cela peut changer très rapidement. Il est vraiment important de rester humble face à ces résultats et de savoir que même si Bakou s’est très bien passé, cela ne signifie pas que cela se traduira automatiquement par la même chose pour le reste de l’année."

"Nous avons découvert des choses sur la voiture et, personnellement, cela m’a permis d’être beaucoup plus à l’aise. C’est ce sur quoi nous nous concentrons et essayons d’améliorer afin de me faciliter la tâche autant que possible et, bien sûr, d’obtenir d’autres résultats comme celui-ci."