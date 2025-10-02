Russell n’a toujours pas d’avancée sur son contrat avec Mercedes F1

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour George Russell : à son arrivée à Singapour devant les journalistes, le pilote Mercedes F1 affirme qu’il n’a rien de neuf à nous confier concernant les négociations pour son nouveau contrat.

Le Britannique est toujours sans contrat pour la prochaine saison. Et même si Toto Wolff a assuré que Russell et Antonelli seront toujours là en 2026, il serait bon pour les deux pilotes de savoir dans quels termes !

"Chaque fois que vous renouvelez un contrat, c’est le plus important de votre vie et cela doit être fait avec beaucoup de soin," répond Russell.

"Mais non, je n’ai aucune avancée à vous donner. Je vous ai dit que vous seriez les premiers informés dès qu’il y aurait du nouveau."

"Je pense que pour tout pilote, lorsqu’il atteint un certain stade dans sa carrière, les choses doivent être faites correctement."

"C’est pourquoi selon moi il faut traiter cela comme si c’était le plus important de votre vie. Il n’y a rien à craindre, cela se fera."

"Je pense qu’il s’agit simplement de trouver quelque chose qui est juste et mutuellement avantageux. Je pense que c’est ce que nous recherchons tous."

"C’est évidemment différent pour certains pilotes qui ont peut-être un peu plus de pouvoir, ou un peu moins. Mais oui, comme je l’ai dit, je n’ai pas plus de nouvelles informations à vous communiquer et je serai heureux de vous en faire part dès qu’il y en aura."

Russell ne veut pas voir ces négociations comme quelque chose de négatif entre lui et son équipe.

"Pas du tout. Au contraire, je me sens prêt à me battre pour un championnat du monde avec Mercedes. Je me sens prêt depuis longtemps. Mais il ne peut y avoir qu’un seul pilote et une seule équipe. Et il est très rare de voir deux pilotes de deux équipes différentes se battre pour un championnat... mais il ne faut jamais perdre espoir."

"J’ai 27 ans. Je me bats chaque jour parce que je ne sais pas quand ma chance viendra. Peut-être que cela commencera ce week-end à Singapour... peut-être en 2026, peut-être en 2028. Mais je ne doute pas que mon heure viendra."

"J’aime me concentrer sur le présent et l’avenir à court terme, et je sais que si je fais tout correctement aujourd’hui, demain et après-demain, mon objectif à long terme sera atteint."

Russell a évidemment décrit 2026 comme une « énorme opportunité » pour l’équipe.

"En début de semaine encore, je conduisais dans le simulateur avec la voiture et le moteur de 2026. C’est une énorme opportunité pour nous, Mercedes, et pour toutes les équipes. C’est une énorme opportunité de reprendre la main."

"Nous savons que nous ne pouvons pas remporter le championnat cette saison. Nous nous battons bien sûr pour terminer deuxièmes, et c’est notre objectif. Mais la vérité, c’est que nous voulons tout donner pour 2026, et c’est ce que nous nous efforçons de faire."