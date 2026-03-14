Aston Martin F1 : de la fiabilité mais pas de performance ce samedi pour Alonso et Stroll en Chine

Le week-end du Grand Prix de Chine s’annonçait compliqué pour Aston Martin et cela s’est confirmé ce samedi, autant lors de la course Sprint que des qualifications, sans surprise.

Sur le tracé de Shanghai, les deux monoplaces vertes ont connu des qualifications difficiles, confirmant le manque de performance dont souffre actuellement l’équipe.

Fernando Alonso a terminé la course Sprint à la 17e place avant de se qualifier en 19e position pour le Grand Prix. Malgré ce résultat modeste, le double champion du monde estime avoir extrait tout ce qu’il était possible de sa voiture lors de la séance qualificative.

"J’ai le sentiment d’avoir tiré tout ce que je pouvais de la voiture pendant cette séance de qualifications et je pense que c’était le meilleur résultat que nous pouvions obtenir," a expliqué Alonso.

L’Espagnol souligne que la journée s’est déroulée sans problème majeur, même si la performance pure reste insuffisante.

"Ce fut une journée sans problème de fiabilité pour nous et nous avons fait tout ce que nous voulions dans notre programme de roulage, mais nous manquons tout simplement de performance."

Pour la course de dimanche, l’objectif est avant tout de poursuivre le travail de compréhension de la monoplace dans des conditions réelles.

"Nous allons essayer de terminer la course demain et tenter d’en apprendre davantage sur ce package en conditions de course."

De son côté, Lance Stroll a connu un samedi encore plus compliqué. Le Canadien a terminé la Sprint à la 18e place avant de se qualifier seulement 21e.

"Une séance de qualifications difficile pour moi aujourd’hui," a reconnu Stroll.

"J’ai eu des difficultés avec l’équilibre, avec du sous-virage et des blocages des roues arrière, ce qui rend la voiture imprévisible à piloter."

"Nous devons analyser les données pour voir où nous pouvons progresser. Nous apprenons à chaque tour et nous devons continuer à accumuler du kilométrage et à mieux comprendre cette voiture afin de résoudre certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés."

Aston Martin poursuit son apprentissage

Le directeur sportif de l’équipe, Mike Krack, souligne lui aussi que la priorité reste l’apprentissage avec cette monoplace et son moteur Honda.

"Les deux voitures ont effectué davantage de tours ici à Shanghai, mais nous n’avons pas réussi à franchir la Q1."

"Nous continuons à apprendre et à développer notre compréhension de cette voiture, ce qui nous aidera à trouver davantage de performance pour les prochaines courses."

"Les deux voitures ont été fiables aujourd’hui et nous ont donné des données importantes, mais la voiture n’est pas facile à piloter, donc nous allons nous réunir ce soir pour voir où nous pouvons apporter des améliorations pour la suite."