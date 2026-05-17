Comment la victoire de Vettel à Monza a ’changé la donne’ pour Red Bull

Le Grand Prix d’Italie 2008 a été le théâtre de la première victoire de Red Bull en F1. Malheureusement pour le géant de la boisson énergétique, c’est sa deuxième équipe, Toro Rosso, qui a obtenu ce succès, grâce à Sebastian Vettel, vainqueur sous la pluie à Monza.

Mais cela a eu des répercussions encore plus importantes, puisque la FIA a reconnu que cela faisait désordre de voir une équipe cliente, utilisant un châssis conçu par une autre, remporter une course face à tous les teams qui produisaient eux-mêmes leur châssis.

En effet, la STR3 était une copie de la RB4, et le moteur Ferrari était mieux intégré dans ce châssis, et plus efficace à Monza. Au fil de l’année, l’équipe italienne a pris le dessus sur Red Bull, et le partage de châssis a été interdit par la suite, obligeant Red Bull a repenser entièrement son équipe B.

"La FIA était dirigée par Max Mosley, et ils nous avaient garanti que nous pouvions utiliser le même châssis pour les deux équipes, ce qui fut le cas en 2008" a confié Marko au podcast Inside Line. "Quand Vettel a gagné à Monza, il avait le moteur Ferrari, qui était plus puissant que celui de l’équipe Red Bull, je crois que c’était un moteur Renault à l’époque, moins performant."

Mais tout a changé après cette victoire, avec l’interdiction d’utiliser un châssis client : "Tout à coup, ce qui nous avait été garanti n’existait plus. Nous avions l’équipe, mais nous devions désormais mettre en place une équipe technique complète, la production, le design, tout... car il n’était plus permis d’utiliser le châssis de Red Bull Racing."

"Cela a radicalement changé la donne. Mais une fois que nous avions l’équipe, le patron a décidé oui, on continue’. Cela a toutefois modifié tout l’aspect financier de la décision initiale de racheter Minardi."

Dix-sept ans plus tard, le destin de Red Bull et de Racing Bulls a totalement évolué. Les accords de fourniture de voitures clientes étant interdits, les équipes ne sont plus autorisées à partager leurs connaissances sur un large éventail de domaines.

Cela a conduit à de grands changements à Faenza, particulièrement après le décès de Dietrich Mateschitz fin 2022 et le départ à la retraite de Franz Tost en 2024. Peter Bayer est arrivé en tant que PDG, et l’équipe a créé un pôle en Angleterre près de Red Bull, à Milton Keynes.

"Cela montre l’engagement et la passion de Red Bull. Nous avons franchi une première étape, puis une seconde. C’est pourquoi Minardi, devenue Racing Bulls, a eu droit une nouvelle structure. Deux nouvelles personnes à sa tête, Peter Bayer et Laurent Mekies (parti depuis chez Red Bull, ndr)."

"Il est clair que l’équipe suit et suivra, aussi étroitement que le règlement le permet, Red Bull Racing. L’idée est de ne pas faire leur propre développement pour la suspension par exemple, mais d’utiliser autant que possible le brillant savoir-faire technique que nous possédons et de créer un maximum de synergies."

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un échange d’informations ou de connaissances confidentielles, Marko a nié : "Pas au point que Racing Bulls soit assez performante, vous voyez ? Il y a trop d’ego, ce qui fait partie du sport. Maintenant, c’est clair, dans la limite de ce que le règlement autorise, les synergies sont exploitées."