Comment Verstappen a étonné Red Bull au premier tour du GP des Pays-Bas

Laurent Mekies a expliqué comment Max Verstappen l’avait « impressionné » lui et l’équipe Red Bull Racing avec son sauvetage lors du premier tour du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1.

Le héros local a terminé deuxième de la course, héritant de cette position en fin de course après l’arrêt brutal de la McLaren de Lando Norris à quelques tours de l’arrivée.

La RB21 de Verstappen n’était pas à la hauteur des performances de l’équipe de Woking, Oscar Piastri ayant remporté la victoire sur le circuit de Zandvoort de manière confortable, n’ayant même pas été inquiété par les nombreuses voitures de sécurité.

Mais le quadruple champion du monde a tout de même réussi à faire sensation auprès du public, dépassant Norris pour la deuxième place dès le premier tour.

Sortant mieux du côté le plus propre du circuit, Verstappen a réussi à doubler le Britannique par l’extérieur du virage 1. Mais en reprenant sa trajectoire normale dans les virages 2 et 3, Verstappen a dû maîtriser la RB21 sur une partie sale, avec un train arrière qui a décroché avant le banking. Verstappen a réussi à maîtriser la voiture et est resté deuxième, jusqu’à ce que Norris reprenne sa place plus tard.

Après la course, Mekies a déclaré que, malgré la régularité et l’incontestable talent de Verstappen au volant, il était impressionné par la façon dont il avait su maintenir la voiture sur la piste au départ.

"Je vous le dis, sur le muret des stands, au premier tour, malgré tous nos efforts quotidiens ensemble, nous sommes toujours impressionnés par ce qu’il a réussi à faire," nous confie le directeur de Red Bull Racing.

"On a vu ce qui s’est passé et on se demandait : ’Comment a-t-il fait ça ?’, ’Comment a-t-il fait ce dépassement et comment a-t-il maintenu la monoplace en piste ?’. C’était vraiment chaud."

"Et donc, vous savez, c’est un peu comme à Spa, quand il a pris la McLaren au départ du sprint."

"Il savait qu’il n’avait qu’une chance, il savait que c’était maintenant, et il a tout donné, et il nous laisse toujours sans voix quand on voit ça, alors bravo."

Verstappen a opté pour une stratégie différente en matière de pneus pendant la course, optant pour des tendres plus tard, alors que la plupart des pilotes avaient opté pour des durs et des médiums en raison de la surface de la piste.

Mekies a expliqué que les durs n’avaient pas enthousiasmé Verstappen après les avoir utilisés lors des essais libres de vendredi, et l’a félicité pour sa performance avec les tendres en fin de course.

"Nous étions, je crois, la seule voiture du top 10 à avoir un train de tendres neufs, nous savions donc que les autres pilotes ne seraient pas trop tentés de les utiliser."

"Pour être honnête, Max n’était pas vraiment satisfait de son run en durs vendredi, et la perspective de passer en médiums puis en durs n’était pas très enthousiasmante pour nous. Nous savions donc que l’utilisation des tendres et médiums aurait été très agressive, mais c’est le choix que nous avons fait."

"Évidemment, Max a été mis à rude épreuve dans la deuxième partie de son relais en tendres. Il a dû gérer la situation, mais il a fait du très bon travail."

"En regardant Max et la façon dont il gère sa course, quand on pense aussi à toute l’attention et toute la pression qu’il subit à domicile, on voit qu’il est toujours très, très calme."

"Il a abordé le week-end de manière très structurée. De ce point de vue, ce n’était pas plus agité, ni, je l’espère, pour lui, ni pour l’équipe. Nous avons simplement bénéficié d’une bonne énergie de la part des supporters."