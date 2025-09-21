Une opportunité manquée pour Norris qui ne reprend que 6 points à Piastri

Lando Norris a terminé à une modeste septième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan aujourd’hui.

Le pilote McLaren F1 n’a pas réussi à remonter après sa mauvaise qualification de la veille et n’a donc pas beaucoup profité de l’abandon d’Oscar Piastri dès le premier tour.

Avec 6 points marqués, il fait passer l’écart au championnat de 31 à 25 points et cela ressemble encore à une opportunité manquée pour le Britannique.

Mais lors de sa réaction à chaud, il ne le voyait pas comme ça.

"Non, non, je crois que j’ai fait de mon mieux hier et aujourd’hui, les opportunités sont là chaque week-end. Chaque course que je n’ai pas gagnée était une occasion manquée, donc bien sûr, aujourd’hui, j’en voulais plus."

"Je ne pouvais rien faire de plus aujourd’hui, c’était perdu hier parce que je suis sorti un peu trop tôt, je n’ai pas fait le meilleur tour et nous aurions peut-être pu gagner quelques places."

"Cela n’aurait rien changé aujourd’hui, il était tout simplement impossible de dépasser. Le rythme était bon aujourd’hui quand il le fallait, j’ai fait un long relais avec les pneus médium. Les choses auraient pu être un peu meilleures, mais s’il y avait quelque chose que j’aurais pu changer, ce n’est probablement pas le cas."

En s’imposant Max Verstappen a grignoté 25 points d’un coup sur son équipier. Va-t-il devenir une menace selon Norris ?

"Red Bull est clairement performante, son rythme de course est solide et Max a encore remporté de nombreuses courses cette année, ce n’est donc pas une surprise."

"Il s’est amélioré dans certains domaines et c’est une équipe gagnante depuis plusieurs années. Nous savions qu’il pouvait être une menace et nous savons que certains de ces circuits ne sont pas les plus adaptés à notre F1."