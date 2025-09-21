Départ anticipé, crash au 1er tour : Piastri admet des erreurs ’stupides’

Oscar Piastri a commis une nouvelle erreur très coûteuse aujourd’hui à Bakou.

Après son crash en qualifications hier, qui l’avait placé 9e sur la grille, il en a commis un autre dès le premier tour de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Mais avant même cet accident, tout seul au virage 3 sur un blocage de freins à l’avant, il avait raté son départ en l’anticipant, ce qui l’avait relégué en fond de peloton car il avait arrêté sa voiture à nouveau et l’anti-calage s’est enclenché.

"Ce n’était certainement pas mon meilleur moment que ce départ. J’ai simplement trop anticipé le départ. Une erreur stupide et simple, vraiment."

"Pour l’accident, je n’ai tout simplement pas anticipé les turbulences du peloton comme j’aurais dû le faire. J’ai clairement pris le virage beaucoup trop vite et voilà le résultat. Stupide également."

"Le niveau d’adhérence était faible, mais je devrais le savoir. Je ne peux donc certainement pas rejeter la faute sur autre chose que moi-même. Je n’ai tout simplement pas pris les bonnes décisions au bon moment, et c’est évidemment décevant."

Max Verstappen a gagné la course et lui a repris 25 points. Devient-il une menace comme Andrea Stella le disait avant la course ?

"Je ne sais pas. Une menace ce n’est peut-être pas le mot mais si nous continuons à lui lâcher des points comme ça, il va le devenir. A moi et à Lando de nous replacer devant, nous avons une meilleure F1 pour les prochains circuits je pense."

"Il n’y a pas de quoi s’inquiéter ou de courir contre lui avec des consignes."

Pourquoi Piastri n’aura pas de pénalité sur la grille à Singapour

Piastri échappera à une pénalité sur la grille de départ lors de la prochaine course de Formule 1 à Singapour, bien qu’il n’ait pas pu purger sa pénalité pour départ anticipé.

Le leader du championnat du monde a enfreint le règlement et a eu une pénalité de cinq secondes. Mais comme il était hors course, Piastri n’allait jamais pouvoir purger sa pénalité.

En théorie, le règlement stipule que dans de telles circonstances, une pénalité de temps non purgée peut être convertie en une pénalité sur la grille de départ de la course suivante.

Le règlement sportif de la F1 stipule que si un pilote ne peut pas purger une pénalité parce qu’il n’est pas classé ou qu’il a abandonné, "les commissaires peuvent lui infliger une pénalité sur la grille de départ lors de la course suivante"".

Cependant, dans le document d’orientation des commissaires de la FIA publié en début d’année et expliquant les critères de décision des commissaires, il a été précisé pourquoi les infractions mineures ponctuelles telles que celle commise par Piastri ne seront pas converties.

L’article 8 de la section « Remarques importantes » des directives relatives aux sanctions stipule : "dans les cas où un pilote ne peut purger une pénalité unique de 5 secondes en raison d’un abandon, les commissaires ne la convertiront pas en pénalité sur la grille de départ pour une course ultérieure."

"Toutefois, s’il y a plus d’une pénalité, les commissaires peuvent convertir les pénalités multiples de 5 secondes (et autres) en pénalité sur la grille de départ."