Lawson a ’beaucoup appris’ ce vendredi, Lindblad a été ’malheureux’

Racing Bulls n’a pas vécu une journée parfaite, mais le potentiel de la VCARB 03 semble prometteur à Suzuka. Liam Lawson a terminé 12e de la première journée du Grand Prix du Japon, et le Néo-Zélandais était ravi de rouler sur le circuit japonais.

Néanmoins, il faut encore peaufiner les réglages de sa monoplace s’il veut espérer un bon résultat, et il compte sur un peloton serré pour profiter de chaque progrès qu’il effectuera.

"C’est super d’être de retour à Suzuka et j’ai passé une excellente journée. Les sensations sont assez différentes de l’année dernière avec ces nouvelles voitures" a déclaré Lawson.

"Nous avons apporté quelques modifications entre les EL1 et EL2 car nous avions des difficultés avec la voiture à haute vitesse, mais nous avons réussi à améliorer l’équilibre et avons beaucoup appris. Nous sommes maintenant bien placés pour optimiser les performances de la voiture avant les qualifications de demain. Ça va être serré, donc tout reste possible."

Arvid Lindblad n’est pas épargné par la malchance et, comme en Chine, il a connu un problème mécanique qui lui a coûté quasiment une heure de roulage, ce qui l’a fait terminer 22e et dernier, en plus de lui faire perdre un temps précieux.

"La journée a été un peu malheureuse. Nous avons eu un problème de boîte de vitesses lors des EL2, ce qui explique pourquoi je n’ai pas pu rouler pendant cette séance" déplore le Britannique.

"Liam et moi avions des réglages similaires en EL1, mais nous avons rencontré les mêmes limitations avec la voiture. Nous avons donc décidé d’adopter une approche similaire pour essayer d’améliorer les choses ; il était plus satisfait, ce qui est prometteur pour demain."

"Globalement, le circuit est vraiment agréable à piloter et j’ai hâte que l’adhérence s’améliore, surtout en qualifications. Il est difficile de savoir où nous nous situerons pour le moment, mais le milieu de peloton est assez serré. Nous allons travailler avec l’équipe pour essayer d’accéder à la Q3."