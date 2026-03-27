Cadillac F1 est ’plus proche’ du peloton en ce début de week-end

Cadillac F1 continue son apprentissage en fond de peloton, mais sur le sélectif circuit de Suzuka, la MAC-26 semble moins en retrait du peloton. L’équipe a devancé Aston Martin grâce à Valtteri Bottas, 18e ce vendredi.

L’apport d’un nouveau diffuseur a apparemment amélioré les performances du team, et permis de gagner quelques précieux centièmes voire dixièmes face à la concurrence, y compris les équipes moins en difficulté qu’Aston.

"Tout d’abord, je suis content de revenir sur mon circuit préféré. De mon côté, ça a été la meilleure journée qu’on ait eu pendant un week-end, je n’ai eu aucun problème et j’ai pu me concentrer sur l’équilibre de la voiture, c’est une très bonne journée" a déclaré Bottas.

"Il semble qu’on soit devant Aston Martin aujourd’hui, et pas loin d’Alpine et Williams, on est un peu plus proches qu’en Chine. C’est positif, on est toujours à l’arrière, ce qui n’est pas très bon, mais c’est plaisant de progresser. C’est pareil en rythme de course, on est assez proches pour le moment."

"Cela me donne confiance qu’on puisse voir des progrès, les nouveautés que l’on a amenées ce week-end nous donnent un boost par rapport à la Chine, donc on va continuer comme ça et ça devrait aller."

Sergio Pérez était 20e après avoir perdu du temps de roulage en début d’EL2, la faute à un accrochage avec Alex Albon dont il était responsable, n’ayant pas été prévenu par son ingénieur, et il a perdu un temps précieux.

"Ce matin, nous avons bouclé la majeure partie du programme et la voiture était plutôt bien équilibrée. J’ai raté un tour en fin de séance suite à l’incident avec Alex [Albon] (en photo ci-dessous), ce qui a impacté le reste de la journée car nous sommes rentrés tard dans l’après-midi."

"Quand j’ai pu reprendre la piste, nous avons rencontré un autre problème avec le système d’alimentation en essence et avons perdu beaucoup de temps au tour."

"La journée n’a pas été simple et il est difficile d’en tirer des conclusions, mais nous allons analyser tous les éléments du dossier de données de Valtteri et espérer une journée plus propre demain."