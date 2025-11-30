Lando Norris, champion du monde de F1 2025 au GP du Qatar si...

Les scénarios se sont précisés après le Sprint et la qualification d’hier au Grand Prix du Qatar pour le titre pilotes.

Lando Norris peut devenir champion du monde de Formule 1 ce soir à Losail, même s’il ne part pas en pole position. Après le Sprint, le Britannique est en tête du championnat des pilotes avec 396 points, soit 22 points d’avance sur son coéquipier Oscar Piastri, qui s’élancera devant lui tout à l’heure. Verstappen est lui à 25 points.

L’écart devra atteindre 26 points pour que Norris remporte le titre. Si Norris gagne le Grand Prix du Qatar, il sera sacré champion du monde.

S’il ne remporte pas la course, il peut encore décrocher le titre au Qatar s’il devance Piastri d’au moins quatre points. Si l’écart est inférieur, la lutte pour le titre se prolongera jusqu’à la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Max Verstappen devra lui finir devant Norris ce dimanche s’il veut rester en lice pour le championnat.

Un système de décompte des victoires sera également appliqué. En cas d’égalité de points, le pilote ayant remporté le plus de victoires sera déclaré champion. En cas d’égalité de victoires, le nombre de deuxièmes places départagera les équipes. Actuellement, Norris et l’Australien Piastri sont à égalité avec sept victoires chacun. Verstappen compte six victoires.

Si l’on se base sur le nombre de deuxièmes places, Norris détient le plus grand nombre cette saison, un total que ses rivaux ne peuvent égaler et un léger avantage donc pour lui sur cette fin de saison !