McLaren annonce un départ ’à ne pas manquer’ face à un Verstappen annoncé ultra-agressif

Le décor est planté pour un départ explosif au Grand Prix du Qatar. Alors que McLaren a verrouillé la première ligne avec Oscar Piastri en pole et Lando Norris à ses côtés, Zak Brown s’attend à ce que Max Verstappen joue sa dernière carte avec une agressivité maximale dans les premiers mètres.

Le quadruple champion du monde s’élancera troisième, juste derrière les deux McLaren. Dans cette configuration, une victoire de Piastri devant Norris éliminerait mathématiquement Verstappen de la course au titre, poussant l’affrontement interne entre les deux pilotes McLaren jusqu’à la finale à Abu Dhabi dimanche prochain.

Conscient que le circuit de Losail offre très peu d’opportunités de dépassement, et que la stratégie sera verrouillée avec un double arrêt obligatoire imposé par la FIA et Pirelli, le PDG de McLaren voit clairement où se jouera le sort de la course : au départ.

"C’est certain, vous savez qu’il va tout faire pour passer en tête au virage 1, donc je ne manquerais le départ du Grand Prix pour rien au monde," a confié Brown à F1 TV, soulignant l’imminence d’un premier tour à fort enjeu.

Au-delà du duel annoncé avec Verstappen, Brown garde son objectif prioritaire : sécuriser le titre mondial pour McLaren, quelle qu’en soit la voie.

"Notre objectif est de faire en sorte qu’une voiture papaya gagne ce championnat. Donc si nous pouvons terminer à nos positions de départ et transformer cela en un duel à deux à Abu Dhabi, c’est ce que nous visons. Et si les pilotes veulent inverser leurs positions, c’est leur décision, cela m’est égal !"

Brown se montre ensuite confiant dans la gestion interne de ses deux pilotes, tout en rappelant les règles instaurées dans l’équipe.

"C’est business as usual : ils connaissent les règles. On adore les regarder se battre. Ils se battent fort, mais proprement. Ils savent que s’ils parviennent à créer un écart ensemble, nous serons dans une bonne position à Abu Dhabi. Mais voyons déjà s’ils peuvent y parvenir."

Avec un Verstappen déterminé à empêcher McLaren de sceller le titre pilotes dès ce dimanche, et deux pilotes rivaux libres de s’affronter tout en protégeant les intérêts de l’équipe, le départ s’annonce en effet comme l’un des plus brûlants de la saison !