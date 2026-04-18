Stella répond aux rumeurs l’envoyant chez Ferrari

Le marché des transferts ne se limite évidemment pas aux pilotes en Formule 1, et les rumeurs entourant les dirigeants d’écurie prennent désormais une ampleur inédite. Dernier exemple en date : Andrea Stella, au cœur de spéculations l’envoyant chez Ferrari.

Considéré comme l’un des principaux artisans du renouveau de McLaren, l’Italien a gravi les échelons depuis son arrivée en 2015 en provenance de Ferrari, où il occupait alors un rôle clé dans les opérations piste. Successivement promu directeur de la performance en 2018 puis directeur de course en 2019, Stella a pris les rênes de l’écurie en tant que directeur en 2023, menant McLaren à un doublé au championnat du monde des constructeurs en 2024 et 2025.

Un parcours qui alimente logiquement les convoitises. D’autant que le jeu de chaises musicales en coulisses s’intensifie, notamment depuis l’annonce de l’arrivée future de Gianpiero Lambiase chez McLaren en 2028 comme directeur des opérations piste. Un mouvement qui a suffi à relancer les spéculations autour d’un possible départ de Stella vers Maranello.

Face à ces rumeurs, l’intéressé a toutefois tenu à calmer le jeu, non sans une pointe d’ironie.

"Honnêtement, certaines des rumeurs récentes, y compris celles concernant des salaires astronomiques et des pré-contrats mythiques, m’ont fait sourire," a déclaré Stella.

Dans un paddock où la traditionnelle "silly season" ne semble plus se limiter aux pilotes, les spéculations s’emballent autour des dirigeants. Le départ de Jonathan Wheatley d’Audi, fortement pressenti du côté d’Aston Martin pour succéder à Adrian Newey, ou encore les hypothèses liant un éventuel départ de Stella à celui de Frédéric Vasseur, illustrent cette agitation.

Stella lui-même s’est amusé de cette effervescence, usant d’une analogie pour le moins originale : "On dirait presque que la ’silly season’, qui commence habituellement avant l’été, est arrivée en avance !"

"Je suis assez habitué à ce genre de choses désormais et je les prends avec le sourire."

Puis, poursuivant sur un ton imagé, il a ajouté : "On dirait presque qu’un chef pâtissier envieux a essayé de gâcher la préparation d’un bon dessert dans la pâtisserie McLaren."

"Cependant, nous savons très bien distinguer les bons ingrédients des biscuits empoisonnés..."

Un démenti ferme, mais qui ne devrait pas suffire à éteindre les spéculations. Tant que McLaren n’aura pas officialisé une prolongation de contrat de Stella, qui arrive à terme cette année, les rumeurs continueront probablement...