Règles F1 2026 : les premières annonces de changements attendus lundi

Alors que la Formule 1 a amorcé une nouvelle ère réglementaire en 2026, le débat autour de ces règles n’a jamais été aussi intense que ces dernières semaines. Mais nous allons enfin avoir lundi nos premières réponses sur les changements qui seront apportés pour améliorer les choses, répondre aux critiques des pilotes comme des fans.

Entre interrogations et réactions passionnées, Andrea Stella, le directeur de McLaren F1 a livré aujourd’hui une analyse nuancée, à la fois en tant que patron d’équipe et amateur de sport automobile.

"Mon point de vue est le même, que je m’exprime en tant que directeur de l’équipe championne du monde en titre ou comme quelqu’un qui a toujours été passionné par le sport automobile et qui a eu la chance d’y trouver un environnement pour se développer professionnellement," affirme-t-il d’emblée.

"Nous sommes bien conscients, comme Stefano Domenicali l’a encore rappelé récemment, de la manière dont nous sommes arrivés à ces réglementations et à quel point cette architecture de groupe propulseur était nécessaire pour garantir la participation de certains des plus grands constructeurs automobiles en Formule 1."

C’est autour de cette base technique que tout a été construit.

"Les règlements châssis ont ensuite été définis autour de cette architecture moteur, avec pour objectif de rendre les voitures plus légères et plus maniables, tout en gardant à l’esprit deux impératifs : garantir un maximum de sécurité et préserver le grand spectacle en piste que nous avons connu ces dernières années."

Après des essais hivernaux denses et un gros mois de compétition, les premiers enseignements ont commencé à émerger.

"Depuis près de quatre mois maintenant, nous observons les fruits d’un effort conceptuel extrêmement complexe. C’est complexe pour les équipes, pour les pilotes et aussi pour les fans," souligne Stella, appelant à une analyse rationnelle de la situation.

"Dans l’évaluation de ces premiers mois de la saison et des nouvelles règles, nous devons faire preuve d’objectivité."

Sur le plan des chiffres, le bilan initial est encourageant.

"Si l’on regarde avant tout les données, on ne peut pas nier que la réaction des fans a été globalement positive, avec des taux d’approbation moyens pour les trois premières courses supérieurs à ceux de 2025. Sans parler des trois guichets fermés enregistrés à Melbourne, Shanghai et Suzuka."

Même tendance du côté des audiences : "Les chiffres de télévision sont également très encourageants, avec des hausses globales à deux chiffres, comprises entre 20 et 30 %, comme cela nous a été rapporté par la F1."

"En même temps, et comme nous l’avons souligné chez McLaren dès les premiers essais, il existe des domaines dans lesquels les règles peuvent être améliorées afin de les rendre encore meilleures et plus efficaces."

"Des réunions se tiennent donc entre toutes les parties prenantes, y compris les pilotes, qui sont en fin de compte les stars de ce sport, afin de déterminer, sous la direction de la FIA, ce qui peut être amélioré et comment."

Parmi les axes de réflexion, certains sujets clés ont émergé et devraient donc donner lieu à des changements bienvenus.

"Je pense par exemple à la manière de faire en sorte que le fait de rouler à fond en qualifications soit réellement valorisant pour les pilotes, mais aussi, dans une optique de sécurité, à la manière de rendre les départs et les luttes en piste plus sûrs."

"Ce lundi, nous rencontrerons une nouvelle fois la FIA et la F1 pour décider comment mettre en œuvre ces ajustements potentiels."

"Quoi qu’il en soit, le sens des responsabilités et l’esprit de collaboration dont tout le monde fait preuve représentent la meilleure réponse que la Formule 1 puisse apporter à ce moment."