La bataille entre les McLaren était ’incroyable à voir’ selon Villeneuve

Ferrari continue à vivre quelques petits problèmes dans ses opérations, malgré des grands progrès depuis ces dernières années. C’est ce qu’a noté Jacques Villeneuve, déplorant un nouvel échange tendu entre Lewis Hamilton et son ingénieur Andrea Adami ce dimanche en Autriche.

"Ferrari est dans la course, les deux résultats sont bons. Mais une fois de plus, la communication entre l’ingénieur et le pilote ne semble pas être sur la bonne voie. C’était Leclerc à Montréal, Lewis Hamilton cette fois, c’est un peu bizarre" a écrit Villeneuve sur Instagram.

Le Canadien a salué le niveau de performance des deux McLaren, même si Oscar Piastri a dépassé les bornes : "C’était une course un peu différente, évidemment la McLaren était en avance sur ses adversaires, mais les deux pilotes se sont livrés une belle bataille."

"Ils se sont battus du dernier tour jusqu’à la fin, toujours à la limite et c’était incroyable à voir. A un moment donné, ils ont dû calmer Piastri, qui avait dépassé les bornes, mais c’était quand même un beau spectacle."

"La journée n’a pas été bonne pour Red Bull, avec Antonelli qui a commis une erreur de débutant sur Verstappen, il aurait dû connaître cette épingle dès le premier tour. Il a été ici en F2, il sait que ça ralentit comme ça."

"Mais même des pilotes expérimentés ont fait cette erreur, donc il apprendra de cela. Bortoleto s’est bien débrouillé, Lawson aussi et c’était une belle bataille avec Alonso à la fin. Il s’est bien battu pour conserver sa septième place. C’était une course très amusante."

Enfin, le champion du monde 1997 pense que Max Verstappen pourrait prendre une bonne décision s’il rejoignait Mercedes, alors que Red Bull est en perte de vitesse et que le moteur de la firme allemande devrait être parmi les meilleurs en 2026, sinon le meilleur.

"C’est une question délicate, parce que quand Lewis est allé chez Mercedes, tout le monde a ri. Tout le monde pensait : ’Qu’est-ce qu’il fait ? Il était dans la meilleure équipe et il est allé chez Mercedes’. Et il s’est avéré que c’était une bonne décision."

"Beaucoup de gens pensent : ’Nouveau moteur, nouvelle réglementation l’année prochaine, Mercedes aura évidemment un avantage’. C’est ce qui s’est passé avec l’introduction des moteurs hybrides. Cela ne veut pas dire que cela se produira, mais c’est ce que les gens pensent."