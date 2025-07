La rencontre Wolff-Verstappen en Sardaigne est une fake news

Nextgen-Auto peut vous confirmer que les rumeurs et les images de rencontres en face à face entre Toto Wolff et Max Verstappen au large de la Sardaigne sont une fake news.

Si les services de suivi de flottes aériennes ou navales ont montré que les avions et yachts respectifs du patron de Mercedes et du pilote Red Bull se trouvaient dans des eaux similaires ces derniers jours, les photos de rencontres publiées par quelques médias et sur de nombreux réseaux sociaux sont fausses et fabriquées de toutes pièces.

Ainsi, les deux bateaux n’étaient pas amarrés l’un à côté de l’autre et les deux hommes n’ont pas été vus ensemble. C’est un détournement d’images qui avaient été prises à Zandvoort en 2022.

Si les deux hommes ne se sont pas rencontrés en Sardaigne, la possibilité de voir un transfert se concrétiser est bien réelle.

"Je souhaite toujours le meilleur pour Max," a déclaré Jos Verstappen, le père et co-manager de Max, interrogé sur les discussions avec Mercedes.

"S’il ne réussit pas à gagner avec Red Bull, il devra examiner l’équipe pour comprendre pourquoi. Il y a eu du changement avec le départ de Horner."

"Puis, à un moment donné, il décidera s’il souhaite poursuivre sa carrière chez Red Bull après cette année."