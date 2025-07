Sainz admet que son ’démon intérieur’ a pensé à ’tout brûler’ chez Ferrari

Heureusement pour Ferrari, le « démon intérieur » de Carlos Sainz ne s’est pas déclenché quand la Scuderia a décidé de recruter Lewis Hamilton pour le remplacer.

Dans le cadre d’un accord finalisé avant même le début de la saison 2024, Ferrari a signé un contrat pluriannuel avec Hamilton aux dépens de Sainz.

Mais alors qu’une voix en interne conseillait à Sainz de « démolir Ferrari », « l’ange » a remporté la bataille dans son esprit alors que Sainz a disputé les 24 manches de la saison dernière en sachant qu’il serait remplacé.

"Je comprends qu’un pilote à l’ego surdimensionné puisse vouloir démolir Ferrari cette année-là et devenir un peu politique ou devenir une véritable plaie au sein de l’équipe," a admis Sainz lorsqu’on lui a demandé de décrire l’état d’esprit qu’il avait en 2024.

Quand on lui a demandé si une telle approche lui était vraiment venue à l’esprit, Sainz a précisé : "Bien sûr. Mon démon intérieur – nous avons tous un ange et un démon – et le démon me disait : ’Il y a tellement de choses que j’aimerais dire, faire ou changer’."

"Mais mon ange a été plus puissant et m’a dit : ’Non, ne sois pas ce genre de gars, sois professionnel, sois celui qui va tout donner jusqu’à la dernière course pour cette équipe, et donne le maximum à tous ceux qui n’ont rien à voir avec cette décision’."

"Je leur dois mon niveau professionnel maximal et une bonne année pour l’équipe, pour moi-même, pour tout le monde."

"Je vais être le professionnel, le bon gars, pas celui qui veut tout brûler derrière lui."