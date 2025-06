La Red Bull RB21 ’n’est pas aussi mauvaise qu’on le pense’

La RB21, la monoplace de Red Bull pour la saison 2025 n’est pas aussi mauvaise qu’on le pense, mais Max Verstappen réussit néanmoins à en exploiter toute sa performance avec brio.

C’est l’avis de Juan-Pablo Montoya, ancien pilote de F1, qui admet aussi que cette F1 est "conçue pour Max"

Tous les pilotes ayant piloté la RB21 cette année l’ont décrite comme difficile à piloter et à maîtriser, Verstappen lui-même s’en plaignant à plusieurs reprises.

Liam Lawson a été évincé au bout de deux courses et Yuki Tsnuoda a pris la suite. Le Japonais n’a marqué que sept points depuis son arrivée chez Red Bull au Grand Prix du Japon.

"Je ne pense pas que la Red Bull soit aussi mauvaise qu’on le pense," a déclaré l’ancien pilote McLaren et Williams F1.

"C’est une voiture conçue pour Max. C’est une voiture qu’il peut piloter, qui n’est pas facile, mais elle fait ce qu’il veut."

"Regardez Lewis [Hamilton] au volant de la Ferrari et sa façon de la piloter : il est hésitant, il est nerveux."

"On ne voit jamais Max s’énerver. On ne voit jamais Max perdre le contrôle. La seule fois cette année où Max a eu un petit coup de frein et a semblé perdre le contrôle, c’était lors de l’arrêt où il a eu des pneus durs à Barcelone en fin de course. Son rythme était alors faible."

"Il était hors de sa zone de confort et a été perturbé. À part ça, la voiture est compétitive. Même si elle se conduit très différemment de celle des autres."

"Max fait un travail incroyable. Max est une version agressive de George [Russell]. George est plus calme. Il prend moins de risques, mais en termes de vitesse, il faut dire que ce que George a fait au Canada avec sa Mercedes était incroyable."

Si Verstappen n’a pas réussi à rivaliser avec Mercedes au Canada, Montoya s’attend à ce que lui et Red Bull soient de sérieux prétendants à la victoire au Grand Prix d’Autriche.

"Red Bull devrait être très forte en Autriche, car c’est le type de circuit où il faut un peu de motricité, mais ce n’est pas fou."

"Il y a beaucoup de virages fluides, un peu comme au Japon, avec de longs virages. Et c’est le type de circuit où Red Bull peut briller. Max va encore être très, très coriace."