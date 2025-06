’Pas de virages agréables mais du spectacle’ : Sainz révèle comment il conseille Madrid

L’an prochain, le Madring arrivera au calendrier de la F1 dans le cadre du Grand Prix de Madrid. Originaire de la capitale espagnole, Carlos Sainz est l’ambassadeur désigné pour cette course, mais il révèle qu’il a également un regard sur le tracé, qu’il essaie de rendre intéressant pour le pilotage.

"Évidemment, le circuit lui-même aura un virage très caractéristique avec un banking à 24 % et une très longue section combinée" a déclaré Sainz. "Ce sera le caractère principal. Il ne s’agit pas d’une zone ouverte où l’on peut concevoir un circuit de F1 comme on le souhaite. Il s’agira plutôt d’un circuit urbain."

"Mais en ce qui me concerne, j’essaie d’aider les deux principales zones de dépassement en m’assurant que la zone de freinage, l’approche des voitures et la façon dont le virage s’ouvre sont suffisamment grandes pour permettre les dépassements. Je dois voir si nous pouvons changer ou adapter certaines choses sur lesquelles j’ai donné des conseils."

L’Espagnol ne cherche pas à tendre vers un circuit de pilotage, mais bien un tracé spectaculaire sur lequel il y aura de nombreux dépassements et rebondissements : "J’essaie de faire en sorte que, quel que soit le circuit, il y ait des dépassements. Regardez Bakou."

"Il n’y a pas vraiment de virage à Bakou qui soit agréable du point de vue du pilote. Mais s’il y a une très longue ligne droite, cela crée un bon spectacle. Tout le monde aime Bakou. C’est ce que nous recherchons. Évidemment, parce que c’est à Madrid, il aura un peu plus de caractère, mais il faut qu’il y ait des dépassements."

Sainz est convaincu que l’Europe peut garder une place prépondérante au calendrier, mais qu’elle doit s’adapter aux exigences modernes de la F1 : "Je n’ai rien contre le fait d’avoir de nouveaux circuits et de nouveaux sites, tant que les circuits ont du caractère et de la personnalité.

"En ce qui concerne l’Europe, c’est un business. Soit vous vous adaptez et créez des événements aux normes modernes, ce que je ne dis pas que les circuits de F1 en Europe ne peuvent pas faire."

"Mais je comprends aussi le point de vue de Stefano [Domenicali] qui veut continuer à faire croître l’entreprise et s’assurer de créer des courses qui répondent aux normes les plus modernes de la F1, comme au Mexique, à Miami, etc."