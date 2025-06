Les dirigeants de Ferrari doivent croire ’sans incertitude’ en Vasseur ou ’le remplacer au plus vite’

La presse italienne s’est attaquée violemment à Frédéric Vasseur et à sa gestion de Ferrari dans les dernières semaines. Le Français a contre-attaqué au Canada en disant que la Scuderia ne pourrait pas gagner en étant la cible de critiques incessantes des médias transalpins.

Beaucoup demandent déjà la tête du Français, mais certains vont à l’encontre de cette idée et veulent lui laisser le temps de s’épanouir au sein de l’équipe de Maranello, à l’instar du célèbre journaliste Leo Turrini, qui a nuancé les propos et, bien qu’il soit critique de la saison en cours, aimerait voir un jugement moins partisan et plus factuel de Vasseur.

"Sérieusement", a-t-il écrit, avant d’expliquer en quatre points pourquoi il blâme Vasseur mais ne veut pas le voir licencié. "Un. Si les derniers titres mondiaux du Cheval Cabré, pilotes et constructeurs confondus, datent de près de vingt ans, il est difficile de blâmer Vasseur."

"Deuxièmement, Vasseur a façonné la Scuderia à sa guise. Les résultats de 2025 sont décourageants. Je le dis et l’écris depuis des mois. Fred doit en répondre."

"Troisièmement. Laissons de côté les propos malheureux du curé de campagne. Je suis journaliste depuis l’âge de quinze ans ( !), je n’ai jamais songé à laisser Todt gagner les championnats du monde, et encore moins à imaginer que mes jeunes collègues d’aujourd’hui puissent les faire perdre à Vasseur."

"Et je trouve ridicule (et je me retiens !) que ceux qui fréquentent ma maison, puissent accepter, même de loin, de telles inepties. Le susnommé Todt détestait la presse libre, mais ne lui a jamais attribué ses années de défaites, qui existaient pourtant. Et après chaque GP, le féroce Pingouin s’adressait aux médias pendant une heure."

Et l’Italien d’expliquer pourquoi, selon lui, Vasseur peut rester à la tête de la Scuderia mais doit être jugé sur son travail uniquement : "Quatre. La saison 2025 de Ferrari est désastreuse, cela ne fait aucun doute. Mais je ne demande pas la tête de Vasseur. Le raisonnement est simple."

"Si les propriétaires pensent que Fred est l’homme de la situation, ils doivent prolonger son contrat. Il n’y a pas de si et de mais. Nous sommes à la veille d’un changement de règlement. La confiance dans le leadership, s’il y en a une, doit se manifester sans incertitude."

"Si, en revanche, les propriétaires sont arrivés à la conclusion que Vasseur n’est pas la bonne personne au bon endroit, ils doivent le remplacer dès que possible. Avec Coletta du WEC ou avec n’importe qui d’autre."

"À une condition toutefois. La voiture 2026 est déjà prête, ou presque. Si vous renvoyez Fred chez lui maintenant, vous John Elkann devez déclarer publiquement que le successeur, quel qu’il soit, ne sera pas responsable, pour le meilleur ou pour le pire, des résultats ’immédiats’."

"Précisément parce qu’il ne peut pas affecter ce qui a déjà été réalisé. Ferrari n’a pas besoin d’avocats pathétiques. Nous avons besoin de témoins honnêtes de la vérité."