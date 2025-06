La méthode Coué de Vasseur : chez Ferrari, la situation s’améliore

Contre vents et marées, et malgré des essais libres très complexes pour Ferrari (8e temps de Lewis Hamilton en EL2 et bien sûr crash de Charles Leclerc en EL1), Frédéric Vasseur maintient que le premier bilan de ce week-end canadien est encourageant pour Maranello.

« Au moins, nous ne ferons pas pire que l’an dernier, avec un double abandon, » ironise le Français, invité à parler des aspects sportifs après ces attaques contre les rumeurs le concernant en Italie.

« Le rythme de Charles s’avérait correct avant l’accident, et celui de Lewis également. »

« Nous avons fait un pas en avant, en comparaison des premières courses : nous sommes revenus en deuxième position au classement des constructeurs, avec un rythme solide sur les trois ou quatre derniers week-ends. »

« C’était déjà le cas au début, mais davantage sur le rythme de course que sur celui des qualifications. »

« Maintenant, nous parvenons à un peu mieux assembler tous les éléments pour réaliser un bon week-end. »

Frédéric Vasseur reste cependant réaliste : McLaren F1 est devant tout le monde, y compris Ferrari, au global sur cette année.

« Un long chemin nous sépare encore de McLaren, car ils conservent une longueur d’avance. »

« Notre objectif consiste à garder McLaren comme cible et à ne pas regarder derrière nous. Mais nous suivons la bonne voie. »

« L’objectif initial consistait à nous battre pour le championnat, ce qui vaut pour nous, pour McLaren, pour Red Bull, pour Mercedes. »

« Nous sommes tous dans cet état d’esprit de vouloir nous battre pour le titre en début de saison. »

Frédéric Vasseur admet-il cependant que les objectifs de cette année, soit clairement lutter pour le titre mondial, ont été totalement ratés ?

« Si l’on compare aux attentes, McLaren se situe probablement un cran au-dessus de tout le monde. »

« De notre côté, pour ne parler que de Ferrari, nous n’avons pas effectué un bon travail sur quelques courses, nous avons eu la disqualification en Chine. »

« Nous comptions 60 points de retard sur Red Bull et Mercedes à ce stade de la saison. »

« Globalement, je crois que notre redressement fut décent, du moins par rapport à Red Bull et Mercedes. Comparé à McLaren, ils gardent une longueur d’avance. »

« Cela signifie qu’il nous incombe de continuer à essayer de faire un meilleur travail chaque jour et de nous améliorer. »

« J’ai le sentiment que, sur certaines occasions cette année, nous avons manqué des opportunités et que nous n’avons pas atteint le même niveau de travail que l’an dernier, disons. »

La priorité de Frédéric Vasseur semble, étrangement, se situer autour de l’opérationnel. Une forme de déni par rapport au retard en termes de rythme sur McLaren F1 ?

« Sur ce point, nous devons clairement progresser. »

« Mais la grande leçon de 2024, si l’on veut gagner le championnat, c’est qu’on ne remporte pas le championnat en laissant des points en route. »

« L’an dernier, nous avons subi un double abandon au Canada. »

« Nous avons connu des abandons et des problèmes, et c’est là que nous devons clairement nous améliorer. »

« La cible demeure la 1ere place. Mais je pense que nous nous améliorons depuis le début de la saison. »

Où Frédéric Vasseur pense-t-il que Ferrari a perdu des points cette année ? L’opérationnel semble pourtant très satisfaisant, avec des stratégies bien meilleures et des arrêts aux stands qui sont une référence dans le paddock.

« Oui. Mais une course ne se résume pas à un arrêt au stand. »

« Au final, un bon arrêt au stand fait partie de l’ensemble ; ce n’est pas une condition du succès, mais cela peut faire partie des problèmes. »

« Honnêtement, si l’on compare avec le début de la période 2023-24, nous avons fait un bon pas en avant sur les opérations : stratégie, arrêts au stand, même la fiabilité. »

« Mais nous restons derrière McLaren. »

Ferrari a été aussi ralentie à Barcelone par un mystérieux problème. Lewis Hamilton a été sommé de ne pas le divulguer. Et Frédéric Vasseur ne dira rien de plus.

« Quand je vous dis en conférence de presse d’après-course que je ne divulguerai rien, ne revenez pas dix minutes plus tard pour essayer de comprendre. »

« Et ne revenez pas le vendredi deux semaines après pour essayer de comprendre. »

« Je ne divulguerai pas ce qui s’est passé. C’est comme ça. Point final. »

Ne peut-il donc rien dire ?

« Ah si , nous avons mis la roue avant à l’arrière (rires). »

Ferrari : les distractions des journalistes risquent aussi de perturber 2026

Maintenant que le titre 2025 semble déjà perdu, les espoirs de Ferrari se reportent sur 2026. Ce sera une saison couperet pour Frédéric Vasseur, dont l’avenir commence à être questionné sérieusement par la presse italienne.

Où en est alors Ferrari pour la préparation de l’an prochain ?

« Au final, la cible n’est pas de faire du bon travail. La cible vise à faire un meilleur travail que les autres. »

« Et c’est la même chose pour 2026. Quand vous nous demandez, “Où en êtes-vous ?”, nous nous améliorons, mais la cible c’est de s’améliorer plus rapidement que les autres. »

« Globalement, cela représente un long processus. »

Frédéric Vasseur en profite alors pour remettre un tacle à la presse italienne, dont les bruits de couloir sur l’éviction du directeur d’écurie perturbent aussi la préparation de l’an prochain selon lui.

« C’est pourquoi chaque fois que vous avez une sorte de distraction ou de problème en interne, vous perdez un peu de concentration pendant la saison. Et notre travail est de la retrouver. »

« J’ai le sentiment que les équipes au Royaume-Uni sont parfois un peu plus dans leur coin et un peu plus concentrées sur ce qu’elles font. »

« Le meilleur exemple pour moi, c’est McLaren. En 2022-2023, ils ont traversé une saison très difficile. »

« Ils se trouvaient en fond de grille, mais ils sont restés concentrés. Ils ont travaillé de leur côté et se sont améliorés étape par étape. Et c’est, je pense, ce que chaque équipe veut faire. »

« Cela signifie que nous essayons de tout mettre en place, nous poussons, et le plus important est d’être capable de faire son propre travail. »

« C’est parfois là que nous luttons un peu. »

N’est-il pas grand temps d’abandonner d’ores et déjà la voiture de cette année, pour tout miser sur la révolution réglementaire de 2026 ?

« Chaque équipe a le même sujet sur la table en ce moment : décider quand nous devons basculer complètement sur le projet de l’année prochaine. »

« C’est une certitude, chaque jour passé en soufflerie sur le projet de l’année prochaine, nous réalisons peut-être dix fois plus de progrès que sur la voiture actuelle. »

« Et cela représente toujours un choix difficile, mais c’est la vie, et nous le savions d’avance. »

« En raison des circonstances et de la situation au championnat, nous ferons des choix différents. »