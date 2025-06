Hamilton : Brad Pitt ’savait déjà où se trouvaient les trajectoires’ en piste

Lewis Hamilton est heureux de l’expérience qu’il a vécue en tant que consultant sur le film F1, qui sort dans une dizaine de jours au cinéma. Le septuple champion du monde est heureux de ce qui a été fait autour du film, entre passion de la Formule 1 et spectacle hollywoodien.

"C’était notre objectif. Je ne pense pas qu’aucun sport n’ait été aussi immersif dans le sens où l’on filme les week-ends de course. Cela a été une opportunité extraordinaire pour Joe [Kosinski, réalisateur] et Jerry [Bruckheimer, producteur]. Je pense qu’ils ont fait du très bon travail dans leur approche" a déclaré Hamilton.

"Je pense qu’ils ont capturé de très belles images. Nous avons eu une sorte d’avant-première pour les pilotes à Monaco, ce qui était vraiment extraordinaire pour nous. Pour moi, c’était un peu angoissant parce que c’est un projet de quatre ans et que vous voulez que tout le monde l’aime."

"Juste avant le visionnage, Jerry nous a dit ’n’oubliez pas que nous avons essayé de rendre le film aussi authentique que possible, mais que c’est aussi Hollywood’. C’est donc la meilleure combinaison possible des deux."

Le pilote Ferrari a eu l’occasion de travailler avec Brad Pitt, et il révèle qu’il a vu immédiatement que l’acteur était rompu aux mécaniques du sport automobile, notamment dans sa manière d’être en piste.

"Je me souviens des jours où j’ai pu travailler avec Brad, nous étions à Silverstone. En fait, nous avons fait une journée de piste ensemble à Los Angeles. J’ai pu conduire et il a conduit, et tout de suite, on pouvait sentir qu’il savait déjà où se trouvaient les trajectoires. Il avait déjà un peu de feeling. Ce n’était pas complètement étranger."

"Quand j’étais enfant, j’ai travaillé comme coach de pilotage pour gagner un peu d’argent, et j’ai eu quelques mauvais pilotes en cours de route. Ils ne savaient tout simplement pas où ils se trouvaient sur la piste. On a tout de suite vu qu’il avait une idée de la trajectoire."

"Je n’ai pas eu l’occasion de conduire sur la piste avec Damson [Idris, acteur], mais ils ont tous les deux suivi une formation. Ils ont tous deux fait preuve d’une grande ouverture d’esprit et se sont vraiment plongés dans ce qu’il faut pour devenir pilote de course, ce qui était vraiment cool à voir."

"Tout au long de ce processus, c’était incroyable de parler à Brad et de voir le choc qu’il ressentait. Il s’est dit ’wow, qu’est-ce que nos corps subissent ?", surtout quand il est arrivé en F2. Il m’a envoyé un message après le test, ’je réalise encore plus ce que vous faites, vous les pilotes’. J’espère que cela se reflétera dans la conduite pendant la course."

Une très bonne plongée dans les coulisses ?

Nico Hülkenberg salue la manière dont le film montre les coulisses de la catégorie reine :"Nous verrons comment le sport se développera encore plus, mais c’était évidemment intéressant et agréable d’en avoir déjà un aperçu ou de le voir."

"Je pense que le public va l’apprécier. Je pense qu’ils ont capturé plus d’angles de l’industrie, de ce que font les équipes et les pilotes, de tout ce qu’il faut faire, en particulier pendant la période de préparation et entre les courses. Personnellement, j’ai bien aimé. C’était plutôt cool."

Andrea Kimi Antonelli apprécie également la manière dont le film montre les moments d’attente des pilotes, et le travail qu’ils abattent derrière la scène principale que sont les circuits : "Il n’y a pas grand-chose à ajouter à ce qu’a dit Nico."

"Je pense qu’ils ont capturé tous les moments - les moments sur la grille, mais aussi ce qui se passe dans les coulisses, entre les courses, la préparation nécessaire, non seulement physiquement mais aussi mentalement, et aussi l’aspect médiatique. Je pense qu’ils ont vraiment capturé notre monde, et le public va l’aimer."

Liam Lawson anticipe un effet similaire à celui qu’a fait Drive to Survive en 2018, avec l’attrait que cela pourrait avoir envers un nouveau public : "C’est surtout pour ceux qui n’ont pas suivi le sport dans le passé ou qui ne sont pas intéressés par la Formule 1."

"Je pense que cela va probablement attirer plus de fans, ce qui est évidemment une bonne chose. Je pense également que les prises de vue des voitures - sans trop en dire - étaient... je ne suis pas sûr du mot, mais je dirais qu’elles sont impressionnantes. Immersives, disons. Alors oui, c’était cool."